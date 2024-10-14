Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım?

Emekli maaşı hesaplama, emeklilik sürecine giren ya da bu süreci planlayan birçok kişi için oldukça önemli bir konu oluyor. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) olarak adlandırılan sigortalı gruplarına göre maaşların ne kadar olacağı, prim ödeme gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve emekli aylığı bağlama oranlarına göre değişkenlik gösteriyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır ve 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, kişinin sigorta türüne, çalıştığı süreye ve ödediği primlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Emekli maaşı, temel olarak kişinin çalışma hayatı boyunca ödediği primler, sigorta başlangıç tarihi ve çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanır.

NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan online maaş hesaplama araçları üzerinden kolayca yapılabilir. Bu araçlar, sigortalının T.C. kimlik numarası ve sigorta bilgileri ile girilerek, emekli maaşı tahmini olarak hesaplanabilir.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA