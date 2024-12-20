EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır?

2024 yılına yaklaşırken SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin maaş artış oranları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle maaş zamları şekillenecek. Bu süreçte, "4A, 4B, 4C emekli maaş zammı nasıl hesaplanır?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılında emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair ilk işaretler, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Peki, Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon verileri toplamda %14,57'lik bir artışı göstermektedir. Emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanır. Temmuz ayından itibaren gerçekleşen aylık enflasyon oranları şöyle sıralandı:

Temmuz: %3,23

Ağustos: %2,47

Eylül: %2,97

Ekim: %2,88

Kasım: %2,24

Bu oranlar kümülatif olarak toplandığında, emekliler için 5 aylık enflasyon farkı %14,57'ye ulaştı. Aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle, 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek ve emekli maaşlarına bu oranda zam yapılacaktır.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacağını belirtmiştir.