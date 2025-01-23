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EMEKLİYE REFAH PAYI! SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!

EMEKLİYE REFAH PAYI! SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!
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Emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için seyyanen zam düzenlemesi gündeme geliyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? İşte detaylar!

Emekli maaşlarına yapılacak refah payı düzenlemesiyle ilgili detaylar netleşiyor. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusuna yanıt ararken, düzenlemenin kapsamı ve miktarı büyük bir merak konusu oldu. Emekliye refah payı düzenlemesi, ekonomik iyileştirmeler kapsamında değerlendiriliyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? İşte, Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!

SKK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %37,57 oranında zam yapılmıştır. Bu artış, 6 aylık enflasyon verilerine dayanmaktadır.

EMEKLİYE REFAH PAYI! SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı, Ocak 2024 itibarıyla 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmiştir. Refah Payı Düzenlemeleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını %15,75 artırarak 14.469 TL'ye yükselttiklerini açıklamıştır. Ancak, refah payı ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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