EMEKLİYE REFAH PAYI! SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!

Emekli maaşlarına yapılacak refah payı düzenlemesiyle ilgili detaylar netleşiyor. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, "Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusuna yanıt ararken, düzenlemenin kapsamı ve miktarı büyük bir merak konusu oldu. Emekliye refah payı düzenlemesi, ekonomik iyileştirmeler kapsamında değerlendiriliyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı verilecek mi? İşte, Emekliye refah payı (seyyanen zam) düzenlemesi!

SKK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %37,57 oranında zam yapılmıştır. Bu artış, 6 aylık enflasyon verilerine dayanmaktadır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı, Ocak 2024 itibarıyla 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmiştir. Refah Payı Düzenlemeleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını %15,75 artırarak 14.469 TL'ye yükselttiklerini açıklamıştır. Ancak, refah payı ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.