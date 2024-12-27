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EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli maaş zammıyla ilgili son gelişmeleri takip eden vatandaşlar, 2025 yılında uygulanacak zam oranlarını merak ediyor. SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağı konusu gündeme geliyor. Peki, 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar!

Emekli maaş zam oranları nasıl belirlenecek? 2025 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2024 yılının Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı ve hükümetin refah payı desteğiyle netleşecek. Peki, 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Hükümetin, yüksek enflasyon nedeniyle emeklilerin alım gücünü artırmak için ekstra iyileştirme yapması da bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranları, tamamen 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenirken, memur emeklileri (4C) için ise toplu sözleşmede belirlenen oran ve enflasyon farkı esas alınacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon verilerine göre belirlenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak gerçekleşmiştir.

Aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecektir. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 12.500 TL'dir. Eğer 6 aylık enflasyon farkı %15 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yaklaşık olarak 14.375 TL'ye yükselebilir.

EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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