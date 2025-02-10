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EMEKLİ MAAŞ FARK ÖDEMELERİ | 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

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2025 yılında emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için maaş farkı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Emekliler, maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor.

2025 yılı emekli maaş farkları için ödeme tarihleri emekliler tarafından merakla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4C) maaş farkları, yapılan zamların ardından belirli tarihlerde hesaplara yatırılacak. Peki, 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Ocak ayında yapılan %15,75'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Peki, 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayına ait maaş farklarının, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında ödenecek olan Şubat maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılması beklenmektedir.

EMEKLİ MAAŞ FARK ÖDEMELERİ | 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmiştir. Bu düzenleme kapsamında, taban maaş alan emeklilere 1.969 TL tutarında maaş farkı ödemesi yapılacaktır. Yapılan zamla birlikte 1.969 TL tutarında maaş farkı alacak olan taban maaşlı emekliler için bu ödemeler, ek gelir sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farkı ödeme tarihleriyle ilgili detayları resmi duyurularla açıklamaya devam ediyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Genel olarak ayın 17'si ile 28'i arasında ödemeler yapılmaktadır. Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

4B (Bağ-Kur) emeklilerinin maaş ödeme tarihleri, emeklilik tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 veya 5 olanlar, maaşlarını her ayın 25'inde alır.

Tahsis numarasının son rakamı 3 veya 1 olanlar, maaşlarını her ayın 26'sında alır.

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 veya 4 olanlar, maaşlarını her ayın 27'sinde alır.

Tahsis numarasının son rakamı 2 veya 0 olanlar, maaşlarını her ayın 28'inde alır.

EMEKLİ MAAŞ FARK ÖDEMELERİ | 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı ödeme tarihleri!
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