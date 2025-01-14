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Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

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Emekli maaşlarına yapılacak olan refah payı artışı 2025 yılında ne kadar oldu ve bu maaş farklarının ödeme zamanı ne zaman olacak? Emeklilerin merakla beklediği konuların detayları açıklanıyor.

2025 yılında emekli maaşı zammı ve refah payı artışıyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Emekli maaşı refah payı 2025 düzenlemesiyle en düşük maaşlar yeniden hesaplanırken, zam farklarının ödeme tarihleri de gündemde yer alıyor. Ocak ayında yapılan zamların ardından, refah payı düzenlemesiyle emekli maaşlarına ek artış yapılması bekleniyor. Bu düzenleme yetişmezse, fark ödemelerinin Şubat ayında yatırılacağı öngörülüyor. Peki, emekli maaşı farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI REFAH PAYI 2025 NE KADAR OLDU?

Haberler.com stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu memur ve emeklilerin refah payı alıp alamayacağı hakkında bilgi verdi.

"Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Pehlivanoğlu, 'Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.' ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK, BAĞ-KUR emeklileri, emekli tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17 ile 28'i arasında emekli maaşlarını alıyorlar. 2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Emekli maaşlarına yapılan zamlar Ocak ayında hesaplara yatırılacak olup, refah payı düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesi halinde, oluşacak maaş farklarının en geç Şubat ayında ödenmesi beklenmektedir.
Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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