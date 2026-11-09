Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere yönelik yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli olmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri için gündemde olan seyyanen zam ve refah payı formüllerinde prim günü ve yaş kriterlerinin öne çıkacağı belirtildi.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, enflasyon zam oranları ile birlikte hayata geçirilmesi beklenen ilave düzenlemeleri takip ediyor. Halihazırda açıklanan verilere göre emeklilerin enflasyon farkından alacağı zam oranı yüzde 8,29 seviyesine ulaştı. Geriye kalan iki enflasyon verisi öncesinde, SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı A Haber canlı yayınında masadaki son senaryoları değerlendirdi.

"SEYYANEN ZAM HERKESE EŞİT MİKTARDA YAPILMAYACAK"

Seyyanen zammın 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişebileceğini ifade eden SGK Uzmanı Serkan Kumdakçı, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: "Ekonomi Koordinasyon Kurulu masasında epeydir bu konular gündemde ve ana başlıklarımız seyyanen zam ve refah payı verilmesi ile ilgili konu başlıkları değerlendiriliyor. Ama Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in iki gün önce yapmış olduğu açıklamayla aslında seyyanen ödemelerin ödenen prim gün şartına ve biraz da yaşa bağlı olarak kişiden kişiye değişeceğine ilişkin bir gösterge aldık. Yani aslında seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılacak bir zam olarak karşımıza çıkmayacak. 10 ile 15.000 TL arasında yapılması, hatta belki de 5.000 liradan başlayarak basamaklı bir şekilde kademeli olarak yükselmesi gündeme gelebilir."

EN DÜŞÜK AYLIK 30 BİN TL’NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Maaşlardaki artış beklentilerine dair oranları da paylaşan Kumdakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bunun oransal anlamda, yani ek katkı payının refah payına eklenerek %10 ila %20 (belki %5 ile %20) arasında verilmesi de gündeme gelebilecek. Bu şekilde değerlendirdiğimizde halihazırda 23.552 lira olan emekli maaşının 30.000 TL hatta biraz daha üzerine çıkması gündeme gelebilir. Kasım ve Aralık enflasyon farkıyla %10 civarına ulaşmasıyla 23.550 liralık maaş 25.907 lira olacak."

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE KADEMELİ ARTIŞ FORMÜLÜ

Seyyanen zammın prim ödeme gün sayılarına göre farklılaşacağını vurgulayan Kumdakçı, kademeli sistemin detaylarını şu sözlerle açıkladı: "3600 günden emekli olan bir emeklimiz 5.000 TL alırken, 5000 günden emekli olan 10.000 TL, 7200 günden emekli olan ise 15.000 TL civarında bir seyyanen zam alabilir. Sadece 10.000 TL seyyanen zam üzerinden yapılan hesaplamada dahi taban aylık 35.000 TL seviyesine çıkıyor. Refah payı ödemesinde ise 65 yaş üzerindekilere daha fazla, 65 yaş altındakilere daha az oransal katkı verilmesi gibi yaşa bağlı hesaplamalar masadaki formüller arasında yer alıyor. Yani daha çok çalışana, daha çok prim ödeyene ve hazineye daha çok prim aktarana seyyanen zamdan daha fazla bir pay. Yaş olarak biraz daha yüksek yaşlarda emekli olanların şu anda halihazırda refah payı üzerinden daha yüksek oransal bir pay, yani ek katkı payı almasının gündeme geleceğini söyleyebiliriz."

REFAH PAYINDA YAŞ KRİTERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Seyyanen Zam ve refah payının birlikte uygulanması durumunda ortaya çıkacak tabloya da değinen SGK Uzmanı Kumdakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle tamamladı: "Mesela orada da ilave 35.000 TL, burada da emeklinin yaşı ön plana çıkacak. 50-55 yaşlarında emekli olan bir kişi refah payından %2-%5 pay alırken, 65 yaş üzerindeki emekli olan bir kişi refah payından %11 pay alacak. O zaman da maaş 37-38'lere doğru yaklaşabilir. Ama tabii ki dediğim gibi ikisinin beraber aynı anda emekliye verilmesi durumunda bu formül uygulanacak. Ama yaş farkının da orada sadece emekli olarak düşünmemek lazım; emekli dul ve yetim maaşı alanlar var. Dul ve yetimlerin de emekli maaşlarında yaşın kime göre hesap edileceği yani vefat edene göre mi yoksa maaşı alana göre mi hesaplanacağı ayrımının da dikkate alınarak açıklanmasını hep beraber bekliyor olacağız."

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Kaynak: Haberler.com