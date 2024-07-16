Emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında artış yapıldı. Emekli maaş ödemeleri 17'inden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlıyor. Peki, Emeklilik maaş zammı farkı ne zaman yatacak? SSK/ BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi belli mi? İşte detaylar!

SSK/ BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların ayın 17'sine yetişmemesi durumunda maaş farklarının da sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir.

SSK emekli ödemeleri 17-26 arası,

BAĞ-KUR ödemeleri 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasına göre yapılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.