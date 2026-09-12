Haberler

Ocak 2027 memur ve emekli zammı yeniden hesaplanmaya başlandı

Ocak 2027 memur ve emekli zammı yeniden hesaplanmaya başlandı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükselmesiyle milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak 2027 zammı yeniden hesaplanmaya başlandı.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükselmesiyle yeniden hesaplanmaya başlandı.

Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,70, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 18,32 oldu. Anket 7-9 Eylül 2026 tarihleri arasında 67 katılımcının yanıtlarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Türk polisi böyle kurtardı
Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş