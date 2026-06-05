Emekli zammı 2026 SON DAKİKA! (Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur) 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2026 enflasyon verileri, emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarında belirleyici sürecin en kritik aşamalarından birini oluşturdu. 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla duyurulan verilere göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine ulaştı. Peki, (Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur) 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA!

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verilerinin ardından Mayıs enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon görünümü daha net hale geldi. Bu tablo, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında temel referanslardan biri olarak öne çıkıyor.

Nihai zam oranı ise Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Böylece 6 aylık enflasyon farkı üzerinden Temmuz 2026 emekli maaş artışları netleşmiş olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz döneminde uygulanacak artışın en önemli belirleyicisi 5 aylık enflasyon farkı olarak dikkat çekiyor. Ocak’tan Mayıs’a kadar açıklanan enflasyon verileri, maaş hesaplamalarının temel çerçevesini oluşturuyor.

Nisan ayında açıklanan verilere göre aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedilmişti. Bu veriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştı.

Mayıs ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı daha da belirgin hale geldi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Haziran ayı verisinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon tamamlanacak ve emekli maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı kesinleşecek.

SSK- BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarının Temmuz 2026 döneminde yeniden güncellenmesi bekleniyor. Bu güncellemede 6 aylık enflasyon farkı belirleyici rol oynayacak.

Açıklanan senaryolara göre olası artış oranları şu şekilde hesaplanıyor:

Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

Bu senaryolar, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yeniden şekillenecek ve nihai rakamlar kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından Temmuz dönemi maaş düzenlemesi, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.