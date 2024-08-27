Ev hanımları için emeklilik yasası çıktı mı? Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Ev hanımları emeklilik için kaç TL ödeyecek? Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. İşte ev hanımları nasıl emekli olur, nelerden nasıl faydalanır ve daha fazlası detaylarıyla haberimizde…

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLUR?

Ev hanımları için yeni bir sigorta sistemi getiriliyor. Devlet, ödenecek primlerin üçte birini, yani aylık yaklaşık 1,430 TL'yi karşılayacak. Bu sayede ev hanımları daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve kısmi emeklilik süresi 5,400 günden 4,500 güne çekilecek. Ayrıca, çocuk sayısına göre erken emeklilik, çalışan annelere yıpranma düzenlemesi ve doğum borçlanması gibi adımlar da olacak. Ayrıca kadınlara çocuk sayısına göre yıpranma hakkı ve yaş şartında indirim gibi konular da gündeme gelecek.