MEMUR MAAŞ ZAMMI || Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu? 2025 Memur zammı yüzde kaç olur?

Temmuz 2025 memur maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca memur ve emekli, yılın ikinci yarısında alacakları maaş artışını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2025 memur zammı yüzde kaç olacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor.

TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara yansıyacak.

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Bu durumda memurlar da tıpkı SGK ve BAĞ-KUR emeklileri gibi enflasyon farkı zammını hak edecek.

TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK'in yarın açıklayacağı veri, bu sürecin en kritik adımlarından biri olacak.