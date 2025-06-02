MEMUR MAAŞ ZAMMI || Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu? 2025 Memur zammı yüzde kaç olur?

MEMUR MAAŞ ZAMMI || Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu? 2025 Memur zammı yüzde kaç olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında memurlar için maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında uygulanacak olan zam oranı merakla bekleniyor. Peki, 2025 memur zammı yüzde kaç olacak? Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarında beklenen artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Temmuz 2025 memur maaş zammı belli oldu mu? Milyonlarca memur ve emekli, yılın ikinci yarısında alacakları maaş artışını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2025 memur zammı yüzde kaç olacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor.

TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirlenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI || Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu? 2025 Memur zammı yüzde kaç olur?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara yansıyacak.

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Bu durumda memurlar da tıpkı SGK ve BAĞ-KUR emeklileri gibi enflasyon farkı zammını hak edecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI || Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu? 2025 Memur zammı yüzde kaç olur?

TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK'in yarın açıklayacağı veri, bu sürecin en kritik adımlarından biri olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi

Şampiyon olup ligden çekildiler
İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

Çöpleri başkan toplamaya kalktı, işçilerle karşı karşıya geldi
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada

3 kadın cadde ortasında yumruk yumruğa kavga etti
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.