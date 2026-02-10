Emekli bayram ikramiyesi SON DURUM: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, 2026 yılı için bayram ikramiyesi tutarını ve ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM

Mevcut durumda emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak ödeniyor. Ancak kulis bilgilerine göre 2026 yılında bu tutarın 5.000 TL'ye yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bütçe imkanlarına bağlı olarak 6.000 TL seçeneği de gündemde.

Bayram ikramiyesinin artırılabilmesi için kanun değişikliği şart. Kanuni düzenleme yapılmadığı takdirde, geçen seneki 4.000 TL tutarındaki ödemeler yürürlükte kalacak. Düzenlemenin TBMM'ye sunulması, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

SSK BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. SSK emeklilerinin mevcut ikramiye tutarı 4.000 TL olsa da, 2026 yılı için 5.000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.

SSK emeklileri için bayram ikramiyesi, maaş alma günlerine göre hesaplara yatırılıyor. Hükümetin planlamalarına göre, Ramazan Bayramı öncesi ödemelerin 16 Mart'tan itibaren başlaması öngörülüyor.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur ve memur emeklileri de aynı şekilde yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Halihazırda ödenen ikramiye tutarı 4.000 TL iken, 2026 yılında bu tutarın 5.000 TL civarında olması bekleniyor.

Bütçe durumuna göre 6.000 TL'ye kadar bir artış olasılığı da konuşuluyor. Ödemelerin kesinleşmesi için TBMM'den kanun değişikliği geçmesi gerekiyor. Emeklilerin bu ödemelerden faydalanabilmesi için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor; tüm hak sahiplerine otomatik olarak yatırılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 7–10 gün önce hesaplara yatırılıyor. 2026 Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, emekli bayram ikramiyelerinin 16 Mart'tan itibaren ödenmeye başlaması bekleniyor.

Ödemeler, emeklilerin maaş alma günlerine göre kademeli şekilde yapılacak. Bu uygulama, bankaların ve SGK'nın ödeme kapasitesine bağlı olarak her yıl aynı şekilde planlanıyor.