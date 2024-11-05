EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayı enflasyon raporlarının açıklanmasının ardından emekli maaşında yapılacak zam oranları da araştırılmaya başlandı. Vatandaşların merakla beklediği önemli ekonomik göstergelerden biri oluyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri ve gıda, konut, ulaşım gibi temel harcamalardaki fiyat artışları nedeniyle enflasyon verileri, toplumun geniş kesimleri için yakından takip ediliyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri!

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Emekli maaş zammı konusunda son gelişmeler, 2025 yılı için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak artış oranlarını netleştiriyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon verilerine dayanarak yapılan tahminlere göre, emekli maaşlarında 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranının yüzde 17 ile 18 civarında olması bekleniyor. Bu hesaplamalar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplamda oluşan yüzde 8,92'lik enflasyon farkının yanı sıra, yıl sonu enflasyon beklentilerine de dayanıyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon oranı 12,06 oldu. Ancak, nihai zam oranı, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Eğer Kasım ve Aralık aylarında her ay %2 enflasyon gerçekleşirse, toplamda %15,8'lik bir zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte, eğer bu iki ayda enflasyon %3 olarak gerçekleşirse, emekliler toplamda %17,8 oranında bir zam alacaklar.