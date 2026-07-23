Temmuz 2026 emekli maaş farkları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayı maaş artışlarının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, zam farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı? 2026 Temmuz Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR 4A, 4A, 4C emekli maaş farkı ödeme günleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

22 Temmuz 2026 itibarıyla SGK tarafından emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihe ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bu nedenle SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilere yönelik maaş farkı ödemeleri henüz hesaplara aktarılmış değil.

Özellikle en düşük emekli aylığı düzenlemesinden kaynaklanan fark ödemeleri ile memur emeklilerinin zam farklarının, yasal sürecin tamamlanmasının ardından SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

2026 TEMMUZ EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2026 döneminde memur emeklilerine yüzde 13,52 oranında maaş artışı uygulandı.

4C Emekli Sandığı kapsamında bulunan memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıkları için, Temmuz ayı maaş artışından kaynaklanan fark tutarları ayrıca hesaplanıyor.

Ancak 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla SGK tarafından memur emeklilerinin maaş farklarının hangi tarihte ödeneceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Fark ödemelerinin, SGK'nın duyuracağı resmi ödeme takvimi kapsamında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK (4A) emeklileri Temmuz ayında maaşlarını yüzde 17,76 zamlı olarak almaya başladı.

Bununla birlikte zam farkı oluşan emeklilere yönelik ilave ödeme yapılması bekleniyor.

Özellikle en düşük emekli aylığı kapsamında bulunan vatandaşların maaş farklarının, SGK tarafından belirlenecek ayrı bir ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara aktarılması öngörülüyor.

Ancak 22 Temmuz 2026 itibarıyla SGK tarafından fark ödemelerinin tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK (4A) emeklilerinin Temmuz ayı maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

Maaş farkı ödemelerinin ise herhangi bir başvuru gerekmeksizin, SGK'nın açıklayacağı tarihte emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur (4B) emeklileri de Temmuz 2026 döneminde maaşlarını yüzde 17,76 zamlı olarak almaya başladı.

Zamlı maaşlar ödeme takvimine göre hesaplara yatırılırken, maaş farklarının hangi tarihte ödeneceğine ilişkin SGK tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

22 Temmuz 2026 itibarıyla Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam farkı ödeme tarihi açıklanmış değil.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı maaş ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde uygulanıyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

Maaş farklarına ilişkin ödeme tarihi ise SGK tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4C Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıkları için Temmuz ayı maaş artışından doğan fark ödemeleri ayrıca hesaplanıyor.

Temmuz 2026 döneminde memur emeklilerine uygulanan yüzde 13,52 oranındaki maaş artışına ilişkin farkların, SGK'nın duyuracağı tarihte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Üç aylık dönemler halinde maaş alan emekliler açısından fark tutarı, ödeme dönemine göre değişiklik gösterebiliyor.

22 Temmuz 2026 itibarıyla fark ödemelerinin tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim döneminde maaş alanlar

00-33: Ayın 1'i

34-37: Ayın 2'si

38-40: Ayın 3'ü

41-43: Ayın 4'ü

44-99: Ayın 5'i

Şubat - Mayıs - Ağustos - Kasım döneminde maaş alanlar

00-40: Ayın 1'i

41-46: Ayın 2'si

47-49: Ayın 3'ü

50-53: Ayın 4'ü

54-99: Ayın 5'i

Mart - Haziran - Eylül - Aralık döneminde maaş alanlar

00-22: Ayın 1'i

23-28: Ayın 2'si

29-48: Ayın 3'ü

49-54: Ayın 4'ü

55-99: Ayın 5'i