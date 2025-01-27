En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Yeni SGK 4A,4B emekli maaş zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 TL'ye çıkarılacağını açıklamıştı. Bu tutarın hayata geçirilmesi için hazırlanan yasa teklifi, Meclis'e sunuldu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta önemli düzenlemeleri ele alacak. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi de bu hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

YENİ SGK 4A,4B EMEKLI MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu düzenlemeyle, en düşük SGK 4A ve 4B emekli aylığı 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak.

SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığıyla ilgili karar, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Kararın önümüzdeki günlerde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.