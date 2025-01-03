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Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
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TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bu açıklama memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. TÜİK'in açıklaması ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu. Peki, TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?

TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu sorusu gündeme gelirken en düşük memur maaşı ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekli zamlı maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu.

TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 44,38'e düştü. Bu verilerle birlikte, emekliler için zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 11,54 oldu.

TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da 5 aylık yüzde 14,57 oranındadır. Aralık ayı ise 15,75 oranı olarak belirlendi.

TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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