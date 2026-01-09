EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapıldı? Meclis'e sunuldu!

Türkiye'de emekli maaşlarıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşı Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika haberine göre, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2026 yılı için en düşük emekli maaşının öngören kanun teklifini Meclis'e sundu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapıldı? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA

Türkiye'de emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak.

Bu düzenleme hayata geçtiğinde, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekli doğrudan bu artıştan faydalanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, 2026 yılı en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı en düşük ödeme seviyesini ifade ediyor.

Mevcut durum ve teklif edilen artış karşılaştırıldığında, emeklilerin maaşlarında yüzde 18,47 oranında bir artış sağlanmış olacak.

Uzmanlar, maaş zammının sadece en düşük emekli maaşını değil, aynı zamanda sosyal yardımlardan ve ekonomik faaliyetlerden doğrudan etkilenen 4,3 milyon emekliyi kapsayacağını belirtiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Kanun teklifinde yer alan bilgilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,47 oranında zam yapılacak. Bu artış ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya ulaşacak.

Artışın kapsamı yaklaşık 4,3 milyon emekliyi kapsıyor. Zam, emeklilerin temel harcamalarına önemli bir katkı sağlayacak ve ekonomik açıdan rahatlama sunacak. Ayrıca, artışın TBMM'deki yasama süreci tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TEKLİFİN YOL HARİTASI BELLİ

En düşük emekli maaşı düzenlemesi için izlenecek süreç şu şekilde ilerleyecek:

Kanun Teklifi TBMM'ye Sunulacak: Abdullah Güler tarafından hazırlanan teklif Meclis'e sunuldu.

Komisyonda Görüşülme: Teklif, ilgili komisyonda detaylı olarak ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Oylama: Komisyondan geçmesi durumunda teklif, Genel Kurul'da oylanacak.

Cumhurbaşkanı Onayı ve Yürürlük: Meclis'ten geçen kanun, Cumhurbaşkanı onayı ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Bu yol haritası, milyonlarca emekli için maaş artışının resmi olarak hayata geçirilmesi sürecini net şekilde ortaya koyuyor.