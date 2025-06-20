SSK-BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı SON DURUM!

Temmuz 2025 emekli maaşı zammı son durum ne? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon verileri doğrultusunda yapılacak artış oranı merakla bekleniyor. Özellikle son beş aylık enflasyon verisi bu soruların yanıtı için ipuçları sunuyor. İşte, SSK-BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, Temmuz zammı son durum nedir? sorularının yanıtları…

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ocak–Mayıs döneminde enflasyon oranı %15,10 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran %16 ile %18 arasında şekillenebilir. Bu oranlar, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranını belirleyecek.

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Ocak 2025 döneminde en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenmişti. Eğer Temmuz ayında %16 oranında zam yapılırsa bu maaş yaklaşık 16.785 TL'ye, %18 zamla ise 17.075 TL seviyelerine yükselebilir.

Kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan Haziran enflasyonunun ardından netleşecek. Emekliler, maaşlarını Temmuz ayının ortasında zamlı olarak alacak. Zamlı maaş ödemeleri, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılmaktadır.

Sonuç olarak, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında %16 ila %18 arasında bir artış beklentisi bulunuyor. Ancak nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını öğrenmek için 3 Temmuz'da yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?

Türkiye'de asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde brüt 26.005,50?TL, net 22.104,67?TL olarak belirlendi. Bu tutar, işverenin aylık maliyetiyle birlikte hesaplanıp uygulamaya konuldu.