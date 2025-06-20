SSK-BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı SON DURUM!
Temmuz 2025'e yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaşın aklındaki en önemli soru şu: SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla güncellenen emekli maaşları, enflasyon oranlarına göre yeniden belirleniyor.
Temmuz 2025 emekli maaşı zammı son durum ne? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon verileri doğrultusunda yapılacak artış oranı merakla bekleniyor. Özellikle son beş aylık enflasyon verisi bu soruların yanıtı için ipuçları sunuyor. İşte, SSK-BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak, Temmuz zammı son durum nedir? sorularının yanıtları…
SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ocak–Mayıs döneminde enflasyon oranı %15,10 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oran %16 ile %18 arasında şekillenebilir. Bu oranlar, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranını belirleyecek.
TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Ocak 2025 döneminde en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenmişti. Eğer Temmuz ayında %16 oranında zam yapılırsa bu maaş yaklaşık 16.785 TL'ye, %18 zamla ise 17.075 TL seviyelerine yükselebilir.
Kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan Haziran enflasyonunun ardından netleşecek. Emekliler, maaşlarını Temmuz ayının ortasında zamlı olarak alacak. Zamlı maaş ödemeleri, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılmaktadır.
Sonuç olarak, Temmuz 2025'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında %16 ila %18 arasında bir artış beklentisi bulunuyor. Ancak nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını öğrenmek için 3 Temmuz'da yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?
Türkiye'de asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde brüt 26.005,50?TL, net 22.104,67?TL olarak belirlendi. Bu tutar, işverenin aylık maliyetiyle birlikte hesaplanıp uygulamaya konuldu.