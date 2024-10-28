Milyonlarca asgari ücretli ve emekli, 2025 yılı maaş zamlarıyla ilgili beklentilerini sürdürüyor. Özellikle geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayan emekliler, yeni yıl maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu konuda dikkat çeken bir açıklama, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı konusunda tahminlerde bulunan SGK Uzmanı Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla bu maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında olabileceğini söyledi. Ayrıca, kök aylığı düşük olan bazı emeklilerin hiç zam alamama riski bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu konuda hükümetin bir iyileştirme yapmasının beklendiğini belirtti.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Eylül itibarıyla hesaplanan enflasyon oranına göre emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı %8,92 olarak ortaya çıktı. Eğer yıl sonuna kadar aylık enflasyon %1 artmaya devam ederse, bu oran %12,22 seviyesine ulaşacak. Öte yandan, aylık enflasyon oranının %2 olması halinde zam oranının %15,59'a, %3 artış olması durumunda ise %19,32'ye kadar çıkabileceği düşünülüyor.