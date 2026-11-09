Emekli maaşı seyyanen zam SON DAKİKA! 2027 Emekli maaşına seyyanen zam (refah payı) gelecek mi, ne kadar yapılacak? (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam ve refah payı ihtimali de gündemdeki yerini korurken, hükümetten tüm emeklileri kapsayan yeni bir düzenleme için çalışma yürütüldüğüne ilişkin açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarına yapılabilecek ilave artışın kapsamı merak konusu oldu. Peki, 2027 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2027 Emekli maaşına seyyanen zam (refah payı) gelecek mi, ne kadar yapılacak? Emekli maaşı seyyanen zam detayları...

2027 EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına mevcut yasal artışların yanı sıra ilave iyileştirme yapılması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını ve farklı alternatiflerin değerlendirildiğini açıkladı.

Yılmaz, 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını belirterek yılbaşından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını ifade etti. Çalışmanın gelecek yılın başından itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Ancak emeklilere yapılacak ilave artışın seyyanen zam, refah payı veya farklı bir maaş düzenlemesi şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesinleşmedi.

2027 EMEKLİ SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan ilave artışın miktarına ilişkin henüz resmî bir rakam açıklanmadı. Ankara kulislerinde farklı zam formülleri değerlendirilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş da TGRT Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, üzerinde durulan seçeneklerden biri emeklilere yapılacak ilave artışın ödenen prim miktarına göre belirlenmesi. Bu modelde emeklilerin yaşı veya çalışmaya devam edip etmemesi yerine prim ödemeleri dikkate alınabilecek.

Karakaş, seyyanen zam seçeneğinin de gündemden tamamen çıkmadığını, refah payının miktarına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Bununla birlikte prim esaslı artış, seyyanen zam veya refah payı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Uygulanacak formülün hükümetin çalışmasını tamamlamasının ardından açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMINDA PRİME GÖRE ARTIŞ FORMÜLÜ MÜ UYGULANACAK?

Emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda öne çıkan başlıklardan biri, yapılacak ilave artışın prim ödeme gün sayısı ve ödenen primlerle ilişkilendirilmesi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti. Şimşek, yapılacak artışın emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olacağını düşündüklerini ifade etti.

Şimşek, seyyanen artış yapılması durumunda da bu kriterlerin gözetilebileceğini belirterek çalışmaların henüz tamamlanmadığını söyledi. Nihai düzenlemenin büyük ihtimalle aralık ayında şekillenerek Meclis'e sunulmasının beklendiğini aktardı.

Bu açıklama, 2027 emekli maaşı düzenlemesinde bütün emeklileri kapsayan ancak prim ve yaş kriterlerine göre farklılaşabilen bir modelin değerlendirildiğini ortaya koydu.

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE FARKLI ZAM MI YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yönelik kulislerde konuşulan seçeneklerden biri de ilave artışın yalnızca çalışmayan emeklilere yapılması. Ancak SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu modelin sosyal güvenlik sisteminin işleyişi açısından uygun olmayabileceğini savundu.

Karakaş, SGK'nin bir sosyal yardım kurumu değil, sigorta sistemi olduğunu belirterek çalışan emeklilerin de prim ödemeye devam ettiğini hatırlattı. Yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Karakaş, emekliler arasında çalışma durumuna göre ayrım yapılmasına yönelik seçeneğe itiraz etti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasında da artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılabileceği belirtildi. Dolayısıyla çalışan ve çalışmayan emeklilerin düzenlemeden nasıl yararlanacağı, nihai modelin açıklanmasıyla netleşecek.

2027 EMEKLİ REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak refah payının oranı da henüz açıklanmadı. Hükümetin mevcut yasal zam oranlarına ilave iyileştirme üzerinde çalıştığı belirtilirken, bu artışın ne kadar olacağı konusunda kesinleşmiş bir tutar bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde destek sağlanması amacıyla farklı alternatiflerin değerlendirildiğini açıkladı. Yılmaz'ın açıklamasına göre düzenleme bütün emeklileri kapsayacak ve yılbaşından önce Meclis'e sunulacak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş da refah payının miktarı üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Ancak kulislerde konuşulan oranların veya tutarların kesinleşmiş zam kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 8,28 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 tarihinde açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu.

Temmuz-ekim dönemindeki aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Temmuz 2026: Yüzde 1,78

Ağustos 2026: Yüzde 1,84

Eylül 2026: Yüzde 1,84

Ekim 2026: Yüzde 2,58

Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,28 olarak hesaplandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Altı aylık enflasyon farkı, TÜİK'in ocak ayında açıklayacağı aralık ayı verisiyle netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Ancak bu tutar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılan enflasyon artışından farklı olarak yasal düzenlemeyle belirleniyor.

Bu nedenle ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, en düşük emekli aylığının kendiliğinden aynı oranda yükselmesi anlamına gelmiyor. En düşük aylığın artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

2027 Ocak ayında en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı. Hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmenin kapsamı ve en düşük aylığa yönelik olası düzenleme, Meclis'e sunulacak kanun teklifiyle netlik kazanacak.

MEMUR EMEKLİLERİ 2027 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinin 2027 Ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkına göre hesaplanacak.

2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla temmuz-ekim dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Böylece memur ve memur emeklilerinin ikinci yarı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı ve yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu.

Kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek enflasyon, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını da etkileyecek. Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da bu hesaba eklenecek.

Memur emeklilerinin kesin zam oranı da aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak emekli maaşı zammının kesin oranı, aralık ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla netleşecek. Aralık ayı enflasyon verisinin ocak ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor.

Enflasyon farkının belirlenmesinin ardından hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirme düzenlemesinin de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanabileceğini belirtti.

Böylece emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı toplam maaş artışında enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam veya refah payı gibi ilave düzenlemelerin uygulanıp uygulanmayacağı da belli olacak.