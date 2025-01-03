En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı maaşlar ne zaman yatar?

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar? 2024'ün ikinci yarısında 12.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığı, enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek. En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalar, önümüzdeki dönemde en düşük emekli aylığının 14.468 TL olabileceğini gösteriyor. Zam farkları yasa çıktıktan sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak ve kök aylıklar yeniden düzenlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI KAÇ TL?

Temmuz ayında 17.587 TL'ye çıkarılan en düşük memur emekli maaşı, yüzde 11,55 oranındaki zamla birlikte 19.618 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 39.177 TL olan en düşük memur maaşı, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 11,55 zamla 41.090 TL'ye yükseldi.