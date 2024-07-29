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EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİH! Emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? 2024 SSK - BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı kimlere ve ne kadar ödenecek?

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2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam farkının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam farkı ödemesi ve kimlere ne kadar ödeneceği konusunda detaylar açıklanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Peki, Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkları ödeme tarihi merak konusu oldu. Emekliler, maaşlarına yapılacak zam farkını ve ödeme tarihini bekliyorlar. Emekli maaşı zam farklarının ne zaman yatacağı konusundaki detaylar araştırılıyor. Peki, Emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? 2024 SSK - BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı kimlere ve ne kadar ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİH! Emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? 2024 SSK - BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı kimlere ve ne kadar ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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