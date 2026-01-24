Haberler

EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödemeleri nihayet yatırılmaya başlandı! 2025 yılı itibarıyla yapılan düzenlemeler doğrultusunda, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş farkları, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılmaya başlandı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme tarihleri haberimizde.

Emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler, özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için büyük önem taşımaktadır. Emekli maaşlarındaki artış ve ödeme tarihleri, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA

Emeklilere yapılacak maaş farklarının, yasal düzenlemeler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme sistemine göre yapılması bekleniyor. Bu farklar, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, aradaki farkı SGK'dan değil, direkt olarak emeklilere ödeyecek. Ancak, bu ödemeler her emeklinin tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK EMEKLİSİ MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasına göre her ayın 17'sinden itibaren başlayıp, 27'sine kadar devam etmektedir. Maaş farkı ödemelerinin bu takvime uygun olarak yapılması bekleniyor. Ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde sıralanmaktadır:

Son rakamı 9 olanlar: 17. gün

Son rakamı 7 olanlar: 18. gün

Son rakamı 5 olanlar: 19. gün

Son rakamı 3 olanlar: 20. gün

Son rakamı 1 olanlar: 21. gün

Son rakamı 8 olanlar: 22. gün

Son rakamı 6 olanlar: 23. gün

Son rakamı 4 olanlar: 24. gün

Son rakamı 2 olanlar: 25. gün

Son rakamı 0 olanlar: 26. gün

EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI? NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları, yine belirli tarihlerde yapılacaktır. 2025 yılı itibarıyla, Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği, aynı şekilde tahsis numarasına göre belirlenmektedir. Ancak, Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin tamamlanma süresi, biraz daha farklı bir takvime tabidir.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri şu şekilde yapılmaktadır:

Son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: Her ayın 25'inde

Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: Her ayın 26'sında

Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: Her ayın 27'sinde

Son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: Her ayın 28'inde

Bağ-Kur emeklileri için maaş farkları, yukarıda belirtilen tarihlere göre yatırılacaktır. Bu ödeme tarihleri, tahsis numarasına göre yapılan düzenlemelere paralel olarak devam edecektir.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklilerinin maaş farkları için de benzer bir durum söz konusudur. Ancak, memur emeklilerine dair ödemeler, yine SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki iş birliği doğrultusunda yapılmaktadır. Ödemelerin zamanlaması, her zaman için belirli bir süre zarfında yapılmakla birlikte, düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Memur emeklilerinin maaş farkları, genellikle ayın belirli günlerinde yapılır. Ancak, bu ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağına dair kesin bir tarih verilmiş değildir. Yine de memur emeklilerinin maaş farklarının, 2025 yılı itibarıyla en geç 27-28 Ocak 2025 tarihlerine kadar yapılması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı