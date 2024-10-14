Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca emekli için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler, yeni yılda maaşlarına ne kadar artış yapılacağını öğrenmek için gözlerini hükümetin yapacağı açıklamalara çevirdi. Zam oranları, genellikle enflasyon rakamlarına ve hükümetin ekonomi politikalarına bağlı olarak şekillendiğinden, 2025 yılı için yapılacak artışların tahmin edilmesi de ekonomik veriler ışığında yapılıyor. Peki, 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

4A kapsamında emekli olanlar, yani SSK emeklileri, her yıl enflasyon oranına göre düzenli olarak maaşlarına zam alıyor. 2025 yılı için SSK emeklilerine yapılacak zam oranının da, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarıyla netleşmesi bekleniyor.

Esnaf ve çiftçi gibi BAĞ-KUR'lular, emekli maaşları açısından zam dönemlerini yakından takip ediyor. BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da yine enflasyon verilerine dayalı olarak artırılacak.

Kamu çalışanı olarak görev yapıp emekli olan 4C'liler, maaş zammı konusunda hükümetin belirlediği toplu sözleşme oranlarına tabidir. Toplu sözleşme sürecinde belirlenen zam oranı, genellikle enflasyon farklarıyla birlikte uygulanmaktadır. 2025 yılı toplu sözleşmesinde yer alan maaş artışlarına ek olarak, enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

2025 yılı için yapılacak zamlarla ilgili tahminler yapılmaya devam ediyor. Yılın son dönemine yaklaştıkça TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri ve hükümetin refah payı düzenlemeleri de dikkate alınarak, emekli maaşlarına yapılacak artışlar netleşecek.