4A, 4B, 4C Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar, maaş farkı nasıl hesaplanır?

Emekli maaş zammı hesaplamaları, enflasyon oranlarına ve ekonomik koşullara göre şekilleniyor. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak zamlar ve maaş artışlarının ne olacağı merakla bekleniyor. Özellikle SSK ve BAĞKUR emeklileri, en düşük maaş miktarlarının artışı ile ilgili detayları takip etmeye devam ediyor. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar, maaş farkı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

4A, 4B, 4C SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında enflasyon oranı aylık %2,97 olarak gerçekleşti. Bu duruma göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında %3,23, Ağustos ayında %2,47 ve Eylül ayında %2,97 oranında zam birikti, böylece kümülatif artış %8,90 oldu. Ancak bu zam artışı Ocak 2025 maaşlarına yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranına göre kümülatif olarak hesaplanmaya devam edecek. Zam oranının netleşmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte %25'lik bir zamla 12.500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, emeklilerin kök maaşlarına ek ödemeler de dahil edildiğinde, bazı emekliler 10.000 TL'ye kadar aylık almaya devam edecekler. Ek ödemeler dahil kök maaşı 8.017 TL üzerinde olanlar ise %24,73 oranında bir artışla karşılaşacaklar.

MAAŞ FARKI NE OLACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar." dedi

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