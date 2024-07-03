Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz 2024 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı zam oranı ne kadar? Emekli aylığına ne kadar zam geldi? Emekli aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı sorularının cevabı ve detayları haberimizde…

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon verilerine göre, İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri ise yüzde 19,31 zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, 6 aylık enflasyonu yüzde 24,73, yıllık enflasyonu ise yüzde 71,60 olarak duyurdu. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 19,31 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi için net bir açıklama yok, ancak beklenti, en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması yönünde. Eğer bu gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 12 bin 473 TL olarak belirlenebileceği bekleniyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için ise Meclis onayı gerekiyor.

Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması,

Kök maaşı 15 bin TL olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması,

Kök maaşı 20 bin TL olan emeklilerin 24 bin 946 TL alması,

Kök maaşı 25 bin TL olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

ZAMLI BAĞ-KUR VE SSK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?