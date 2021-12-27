Antalya Haber, Antalya Son Dakika Haberleri - Haberler
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Antalya Haberleri

Antalya haber, Antalya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı

Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresine çalan şüpheli yakalandı.
Antalya - 15 Dakika Önce
Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına 'psikolojik eziyet'ten ceza

Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına "psikolojik eziyet"ten ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanındaki küçük akvaryumun içinde köpek balığı bulunduran işletmeye 1500 lira ceza uygulandı.
Antalya - 16 Dakika Önce
Mansur Yavaş Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız

Mansur Yavaş Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız

Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağızANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş "Belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır.
Antalya - 26 Dakika Önce
Nevşehir Belediyespor Antalya'da kampa girdi

Nevşehir Belediyespor Antalya'da kampa girdi

???????TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Antalya'da kampa girdi.
Antalya - 35 Dakika Önce
Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdi

Bisikletiyle Fransa'dan dünya turuna çıkan Alman fotografçı Jean Claude Vallet (65), 7 bin kilometre pedal çevirerek Seydişehir'e geldi.
Antalya - 37 Dakika Önce
Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazırANTALYA Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış sezonu bitene kadar görev yapacak.
Antalya - 42 Dakika Önce
Takla atan otomobildeki Muhammed öldü, anne ve babası yaralı

Takla atan otomobildeki Muhammed öldü, anne ve babası yaralı

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada Muhammed Ali Kökten (7) hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Antalya - 43 Dakika Önce
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Antalya - 55 Dakika Önce
En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi! Listede AK Parti'den tek isim var

En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi! Listede AK Parti'den tek isim var

ORC tarafından yapılan araştırmada en başarılı 5 büyükşehir belediyesi sıralamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Listeye AK Parti'den giren tek isim ise ikinci sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.
Antalya - 8 Dakika Önce

Antalya

Nüfus2.548.308 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 1515°

Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
06:36 		Öğle
13:03 		İkindi
15:34 		Akşam
17:55 		Yatsı
19:15
ValiErsin Yazıcı
Bld. BaşkanıMuhittin Böcek - (CHP)
Valilik Sitesi http://www.antalya.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.antalya.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiAkdeniz Bölgesi
İlçe Sayısı19
Yüzölçümü20.909 km2
Rakım39m
Posta Kodu07000
Alan Kodu242
Plaka Kodu07
Koordinatı36.90812, 30.69556
Antalya Gündemindeki Kişiler
Antalya Haber Dağılımı
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10-13 Ocak'ta Antalya'da Danimarka ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Antalya - 10 Dakika Önce
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, "Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
Antalya - 15 Dakika Önce
Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında

Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya - 16 Dakika Önce
Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)

Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)

Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI'NA KATILDIBakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı.
Antalya - 51 Dakika Önce
Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu

Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu

- Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu Güney Kore'den Türkiye'ye binlerce fidan bağışı Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı 10 bin fidan, Başkonsolosluğun bağışladığı 1400 fidan, ÇEKUD'un bağışladığı 40 bin fidan, Pendik...
Antalya - 52 Dakika Önce

TEM'de lüks otomobil ve SUV tarzı araç çarpıştı
Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak

Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacak

Antalya'da Kırcami bölgesinde imar planlarıyla ilgili 2 Ocak'ta halk oylaması yapılacağı bildirildi.
Antalya - 54 Dakika Önce
Pendik'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 50 bin fidan toprakla buluştu

Pendik'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 50 bin fidan toprakla buluştu

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD), organize edilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'na 50 bin fidan dikildi.
Antalya - 2 Saat Önce
11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce 'acıyor'u öğrendi

11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce 'acıyor'u öğrendi

11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce 'acıyor'u öğrendi Pitbull kırması köpeğin saldırısı sonucu yanak ve kulağı kopan minik yavru, yüzündeki izler kaldı Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aile duruma tepki gösterdi Baba Hasan...
Antalya - 2 Saat Önce
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında

Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasında

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası buluşmasının konuğu oldu.
Antalya - 2 Saat Önce
Cam Piramit'te yeni yıl coşkusu sürüyor

Cam Piramit'te yeni yıl coşkusu sürüyor

Cam Piramit'te yeni yıl coşkusu sürüyorYeni yıl etkinliğine yoğun ilgiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenlediği 'Hep Birlikte Yeni Yıla' etkinliği hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Antalya - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... Vali Yazıcı, pitbulların saldırdığı Asiye'nin ailesini hastanede ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberi... Vali Yazıcı, pitbulların saldırdığı Asiye'nin ailesini hastanede ziyaret etti Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in başarılı bir operasyon geçirdiğini ve ailesinin de moralinin iyi olduğunu söyledi.
Antalya - 2 Saat Önce
'Fotoğraf Zirvesi', şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.
Antalya - 2 Saat Önce
VALİ YAZICI: MİNİK ASİYE BU AKŞAM YA DA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

VALİ YAZICI: MİNİK ASİYE BU AKŞAM YA DA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, minik Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
Antalya - 2 Saat Önce
Konyaaltı Sahili ortak akılla yönetiliyor

Konyaaltı Sahili ortak akılla yönetiliyor

Konyaaltı Sahili ortak akılla yönetiliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2021 yılı sezon sonu toplantısını yaptı.
Antalya - 3 Saat Önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize serbestisi konusuna ilişkin "AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor.
Antalya - 3 Saat Önce
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı

Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Halk Süt projesiyle çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapılmaya devam edilirken, Kepez Halk Et Mağazası'nda halka yönelik ekonomik, çiğ süt satışı da yapılmaya başlandı.
Antalya - 3 Saat Önce
'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

Ceren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı. Film hem tarihin hem de doğal güzelliklerin kalbi olan Antalya Side'de çekildi. İşte detaylar...
Antalya - 3 Saat Önce
DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI İÇİN NAKİL KARARI

DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI İÇİN NAKİL KARARI

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı.
Antalya - 3 Saat Önce
Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu.
Antalya - 3 Saat Önce
Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,1, İzmir'de 67,97 oldu.
Antalya - 4 Saat Önce
Kırcami için 2 Ocak'ta referanduma gidiliyor

Kırcami için 2 Ocak'ta referanduma gidiliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de imar plan çalışmaları için 2 Ocak'ta referanduma gideceklerini açıkladı.
Antalya - 4 Saat Önce
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Şu an gayet iyi yoğun bakımda izleniyor" dedi.
Antalya - 4 Saat Önce
Doç. Dr. Özçelik: 'Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek'

Doç. Dr. Özçelik: "Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek"

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özçelik, Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'deki ve Antalya bölgesindeki deprem risklerini değerlendirdi.
Antalya - 4 Saat Önce
Elazığspor'da ara dönem hazırlıkları sürüyor

Elazığspor'da ara dönem hazırlıkları sürüyor

Elazığspor ara dönem hazırlıklarının Elazığ etabını tek antrenmanla sürdürdü.
Antalya - 4 Saat Önce
Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı büyük tepki toplamıştı! Yetkililer harekete geçti

Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı büyük tepki toplamıştı! Yetkililer harekete geçti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübüne akvaryum içinde tutulan köpek balığının maruz kaldığı işkenceler yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. Köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlanması yönünde karar verilirken, işletmeye para cezası uygulandı.
Antalya - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri... 3 katlı lüks restoranda korkutan yangın

Son dakika haberleri... 3 katlı lüks restoranda korkutan yangın

Son dakika haberleri... 3 katlı lüks restoranda korkutan yangın Antalya'da 3 katlı restoranın üst katında çıkan yangın korkuttu.
Antalya - 4 Saat Önce
Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü müzik kariyeri..

Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü müzik kariyeri..

Ünlü türkücü Sümer Ezgü, seslendirdiği eserlerle milyonarın hafızasında yer edindi. Hakkında çeşitli konular merak edilen ünlü sanatçı hakkında Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü müzik kariyeri.. gibi sorular soruluyor.
Antalya - 4 Saat Önce
FAO ÜYESİ ÜLKELERDEN ORMANCILAR MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI İNCELEDİ

FAO ÜYESİ ÜLKELERDEN ORMANCILAR MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI İNCELEDİ

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi üyesi devletlerden orman yangınları yönetimi eğitimi seminerine katılan ormancılar, temmuz ve ağustos aylarında Manavgat'ta meydana gelen yangında zarar gören alanları inceledi.
Antalya - 4 Saat Önce
Asiye bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak

Asiye bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ve ailesini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Asiye henüz uyandırılmadı yoğun bakımda, bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak" dedi.
Antalya - 4 Saat Önce
Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor

Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyor

Kısa sürede kış turizminin gözde mekanları arasına giren Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turisti konuk etmesi bekleniyor.
Antalya - 4 Saat Önce
Son dakika haber | Sökmen Baykara hastane morgundan fotomuhabirliğine uzanan hayat hikayesini anlattı Açıklaması

Son dakika haber | Sökmen Baykara hastane morgundan fotomuhabirliğine uzanan hayat hikayesini anlattı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yaşamını sürdüren 85 yaşındaki fotomuhabiri Sökmen Baykara, kadrajın içine sığdırdığı görüntülerin hala hafızalardaki yerini koruyor olmasının gururunu yaşıyor.
Antalya - 4 Saat Önce
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.
Antalya - 5 Saat Önce
Boccenin 'İhtiyar Delikanlılar'ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor

Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Osmaniye Özden Huzurevi takımı, Avrupa hedefi için çalışıyor.
Antalya - 5 Saat Önce
İş garantisiyle turizm eğitimi alan öğrenciler geleceğe güvenle hazırlanıyor

İş garantisiyle turizm eğitimi alan öğrenciler geleceğe güvenle hazırlanıyor

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde turizm alanında eğitim gören öğrenciler imzalanan protokol kapsamında iş garantisiyle geleceğe hazırlanıyor.
Antalya - 5 Saat Önce
Gurbetçi aile tatil yolunda faciayı yaşadı

Gurbetçi aile tatil yolunda faciayı yaşadı

Afyonkarahisar'a yılbaşı tatili için gelen gurbetçi ailenin memleket yolunda geçirdiği kaza hayallerini kabusa dönüştürdü.
Antalya - 5 Saat Önce
Nevşehir Belediyespor kampa girdi

Nevşehir Belediyespor kampa girdi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyespor, Antalya'da ikinci yarı öncesi kampa girdi.
Antalya - 5 Saat Önce
Tuğba Ekinci, 'Köpeklerin toplanmasını istiyorum' diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gitti

Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gitti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sokak hayvanlarının toplatılması kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi çok severim, fakat garibime gitti" dedi.
Antalya - 6 Saat Önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.
Antalya - 6 Saat Önce
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Antalya - 6 Saat Önce
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Antalya - 6 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya - 7 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya - 7 Saat Önce
Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 3 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava durumunun Güney Ege kıyılarında, Antalya'nın doğu kesimlerinde, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne'de, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Antalya - 7 Saat Önce
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.
Antalya - 15 Saat Önce
Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit Ediyor

Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit Ediyor

Antalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren Jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, AA ekibince Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.
Antalya - 16 Saat Önce
Rus vatandaşı Maria, Müslüman olup sevdiği Batmanlı gençle evlendi

Rus vatandaşı Maria, Müslüman olup sevdiği Batmanlı gençle evlendi

Rusya'dan tatil için geldiği Antalya Belek'te otel çalışanı Veysel Üzümcü (23) ile tanışarak önce Müslüman olan 23 yaşındaki Maria Maltseva, sonra aşık olduğu gençle dünyaevine girdi.
Antalya - Dün 21:32
Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.
Antalya - Dün 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek azdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek azdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadele, değerlerinden ve geçmişinden kopartılarak mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.
Antalya - Dün 18:16
VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

STAT: Bahçeşehir Okulları HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata YıldırımAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan (Dk. 66 Emre Akbaba), Umut, Efecan Karaca, Novais (Dk. 81 Fatih), Davidson (Dk. 81 Candeias), Famara (Dk.
Antalya - Dün 18:09
İki pitbullun saldırdığı Asiye'ye doku nakledildi! Doktoru son durumunu paylaştı

İki pitbullun saldırdığı Asiye'ye doku nakledildi! Doktoru son durumunu paylaştı

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatının tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.
Antalya - Dün 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:43
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da bozacağız'

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da bozacağız"

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:28
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Antalya - Dün 16:27
Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi

Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi

- Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi 17 ülke ve 54'ten şehirden bin 100 sporcunun ağırlandığı maraton, renkli görüntülere de sahne oldu Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.
Antalya - Dün 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir.
Antalya - Dün 16:25
ANTALYA ULTRA TRAİL MARATONU'NDA VATANDAŞLAR TER DÖKTÜ

ANTALYA ULTRA TRAİL MARATONU'NDA VATANDAŞLAR TER DÖKTÜ

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.
Antalya - Dün 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyenin borcunu birlikte 61 milyar liraya çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyenin borcunu birlikte 61 milyar liraya çıkardılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Antalya - Dün 16:22
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILAR

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Antalya - Dün 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez.
Antalya - Dün 16:11
VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogarda valizinde yapılan aramada 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde bulunan M.Ş.D. tutuklandı.
Antalya - Dün 15:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz mesajı: Biz bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağız

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz mesajı: Biz bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modeliyle ilgili net mesajlar verdi. Yüksek faizle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz inşallah bu çarkı bozarak milletimizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.
Antalya - Dün 15:17
Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.
Antalya - Dün 15:13
Türkiye'de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi... Balıkçılar birbirleriyle yarıştı

Türkiye'de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi... Balıkçılar birbirleriyle yarıştı

Türkiye'de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi.
Antalya - Dün 14:57
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi.
Antalya - Dün 14:44
Antalya'da hava 10, deniz 20 derece

Antalya'da hava 10, deniz 20 derece

Görüntüler ilk bakışta bir yaz gününü andırsa da, bugüne ait.Antalya'da hava sıcaklığı 10 dereceyi, deniz sıcaklığı 20 dereceyi buldu.
Antalya - Dün 14:43
Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2021-2022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Antalya - Dün 14:37
TBMM Başkanvekili Adan, Beşiktaş'ta STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

TBMM Başkanvekili Adan, Beşiktaş'ta STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Allah'ın birliğine inandığım gibi inanıyorum ki Türkiye'nin yanında olmayan bir kesim var.
Antalya - Dün 14:33
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı

Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandı.
Antalya - Dün 14:23
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmedi

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmedi

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası, işinden kovuldu ve oturduğu evden çıkarıldı. Bu konuya sessiz kalamayan şarkıcı Demet Akalın ise "En güzel yerde evini tut ben 1 yıllık kiranı öderim" diyerek Asiye'nin babasına seslendi.
Antalya - Dün 14:22
Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku

Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku

Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku Ev sahibinin aldığı tahliye kararıyla önce eşyalarını sonra kendini dışarıda buldu Hastanede çalışırken telefon geldi, koşarak eve geldi ama yetişemedi Bir çocuk annesi hemşirenin eşyaları çilingir yardımı ile eve girilerek dışarı çıkartılıp...
Antalya - Dün 14:18
Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi

Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'nin Zeytinköy'de uyguladığı 'Ailemle Güçlüyüm' projesi kapanış töreninde, 8 yıl önce mülkiyet sorunlarıyla suç örgütlerini manipülasyonuna açık halde bulunan bölgenin, bugün fiziki ve...
Antalya - Dün 14:15
ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya oldu

ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya oldu

Antalya Rehberler Odası (ARO) genel kurulunda 222 oy ile başkanlığa Mustafa Yalçınkaya seçildi.
Antalya - Dün 14:14
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.
Antalya - Dün 14:13
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulundu

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki yolcularda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya - Dün 14:11
PİTBULL SALDIRISINDA YARALANAN ASİYE'YE DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

PİTBULL SALDIRISINDA YARALANAN ASİYE'YE DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

GAZİANTEP'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.
Antalya - Dün 14:02
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik saatler! Doku nakli operasyonu başladı, gözler gelecek güzel haberde

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik saatler! Doku nakli operasyonu başladı, gözler gelecek güzel haberde

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavi edilmek üzere Antalya'ya sevk edilmişti. Minik Asiye'nin, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli ameliyatına başlandı.
Antalya - Dün 13:24
Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku

Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku

Antalya'da 18 yıldır hemşire olarak çalışan 1 çocuk annesi kadının eşyaları, iddiaya göre ev sahibinin kızı tarafından tahliye kararı çıkartılıp çilingir ile eve girilerek dışarı konuldu.
Antalya - Dün 13:18
Son dakika... Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu

Son dakika... Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu

Son dakika haberine göre Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu Antalya'da suç örgütüne ait kaçak silah atölyesi ele geçirildi 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı Operasyon anları polis kamerasında Antalya'da mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerin silah temin eden...
Antalya - Dün 12:48
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

GAZİANTEP'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in (4) Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.
Antalya - Dün 12:47
Son dakika haberleri... Antalya'da 'Tırpan' operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya - Dün 12:40
Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü

Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü

A Genç Okullar arası Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası okullarını temsil eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik ve 3 ikincilik aldı.
Antalya - Dün 12:23
ANTGİAD Başkanı Sert: 'ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor'

ANTGİAD Başkanı Sert: "ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya geldi.
Antalya - Dün 12:20
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı

Antalya Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özeşker, enduro yarışlarında gençler kategorisi ve genel klasmanda Türkiye birincisi oldu.
Antalya - Dün 11:56
Son dakika haberleri | Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna etti

Son dakika haberleri | Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna etti

Son dakika haberler: Antalya'da eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan genç, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.
Antalya - Dün 11:52
Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar çıktı

Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğu illerinden Manavgat'a otobüs ile 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde getiren şahıs, otogarda yakalandı.
Antalya - Dün 11:49
DENİZ KENARINDA BAŞLAYAN MARATON KAYAK MERKEZİNDE TAMAMLANDI

DENİZ KENARINDA BAŞLAYAN MARATON KAYAK MERKEZİNDE TAMAMLANDI

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu'nda 54 kilometrelik parkuru Rus Aleksandr Firsov 6 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci olurken, 28 kilometrelik koşuyu ise Arturs Paulins 2 saat 30 dakikada tamamlayarak bu etabın şampiyonu oldu.
Antalya - Dün 11:36
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldıKentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece...

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldıKentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece...

- Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldı Kentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden...
Antalya - Dün 11:28
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı.
Antalya - Dün 11:22
Antalya, doğal ve kültürel özellikleri bakımından Türk Rivierası unvanını almıştır. 1417 kilometre kare yüz ölçümüne sahip turizm şehri, Türkiye’nin en kalabalık 5. şehri olma özelliğini taşır. Birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik olmak üzere Antalya’nın 19 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Antalya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Antalya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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