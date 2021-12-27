Antalya Haber, Antalya Son Dakika Haberleri - Haberler

Antalya 2.548.308 (2020 itibarıyla) 2.548.308 15° 15° Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

06:36 Öğle

13:03 İkindi

15:34 Akşam

17:55 Yatsı

19:15 Vali Ersin Yazıcı Bld. Başkanı Muhittin Böcek - (CHP) Valilik Sitesi http://www.antalya.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.antalya.bel.tr/ Bölgesi Akdeniz Bölgesi İlçe Sayısı 19 Yüzölçümü 20.909 km2 Rakım 39m Posta Kodu 07000 Alan Kodu 242 Plaka Kodu 07 Koordinatı 36.90812, 30.69556

Antalya, doğal ve kültürel özellikleri bakımından Türk Rivierası unvanını almıştır. 1417 kilometre kare yüz ölçümüne sahip turizm şehri, Türkiye’nin en kalabalık 5. şehri olma özelliğini taşır. Birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik olmak üzere Antalya’nın 19 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Antalya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Antalya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.