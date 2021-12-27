Antalya Haber, Antalya Son Dakika Haberleri - Haberler

Antalya Haberleri
Antalya haber, Antalya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Damlama ve sulama filtresi çalan şüpheli yakalandıAntalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın 4 bin TL değerindeki damlama ve sulama filtresine çalan şüpheli yakalandı.
Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına "psikolojik eziyet"ten cezaAntalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanındaki küçük akvaryumun içinde köpek balığı bulunduran işletmeye 1500 lira ceza uygulandı.
Mansur Yavaş Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağızMansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağızANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş "Belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır.
Nevşehir Belediyespor Antalya'da kampa girdi???????TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Antalya'da kampa girdi.
Fransa'dan bisikletle yola çıkan 65 yaşındaki fotoğrafçı Seydişehir'de mola verdiBisikletiyle Fransa'dan dünya turuna çıkan Alman fotografçı Jean Claude Vallet (65), 7 bin kilometre pedal çevirerek Seydişehir'e geldi.
Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazırAntalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazırANTALYA Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış sezonu bitene kadar görev yapacak.
Takla atan otomobildeki Muhammed öldü, anne ve babası yaralıAFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada Muhammed Ali Kökten (7) hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketi! Listede AK Parti'den tek isim varORC tarafından yapılan araştırmada en başarılı 5 büyükşehir belediyesi sıralamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Listeye AK Parti'den giren tek isim ise ikinci sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.
Antalya
Yağmurlu
|İmsak
06:36
|Öğle
13:03
|İkindi
15:34
|Akşam
17:55
|Yatsı
19:15
|Vali
|Ersin Yazıcı
|Bld. Başkanı
|Muhittin Böcek - (CHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.antalya.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.antalya.bel.tr/
|Bölgesi
|Akdeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|19
|Yüzölçümü
|20.909 km2
|Rakım
|39m
|Posta Kodu
|07000
|Alan Kodu
|242
|Plaka Kodu
|07
|Koordinatı
|36.90812, 30.69556
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10-13 Ocak'ta Antalya'da Danimarka ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, "Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısındaEdinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.
Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük (2)TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI ÇALIŞTAYI'NA KATILDIBakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na katıldı.
Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu- Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu Güney Kore'den Türkiye'ye binlerce fidan bağışı Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı 10 bin fidan, Başkonsolosluğun bağışladığı 1400 fidan, ÇEKUD'un bağışladığı 40 bin fidan, Pendik...
Antalya'da Kırcami bölgesinin imar planlarına ilişkin halk oylaması yapılacakAntalya'da Kırcami bölgesinde imar planlarıyla ilgili 2 Ocak'ta halk oylaması yapılacağı bildirildi.
Pendik'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 50 bin fidan toprakla buluştuÇevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD), organize edilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'na 50 bin fidan dikildi.
11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce 'acıyor'u öğrendi11 aylıkken pitbull saldırısına uğrayan minik Sadrettin, anne kelimesinden önce 'acıyor'u öğrendi Pitbull kırması köpeğin saldırısı sonucu yanak ve kulağı kopan minik yavru, yüzündeki izler kaldı Köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aile duruma tepki gösterdi Baba Hasan...
Başkan Genç, Bamya Çorbası buluşmasındaDöşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel Bamya Çorbası buluşmasının konuğu oldu.
Cam Piramit'te yeni yıl coşkusu sürüyorCam Piramit'te yeni yıl coşkusu sürüyorYeni yıl etkinliğine yoğun ilgiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenlediği 'Hep Birlikte Yeni Yıla' etkinliği hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Son dakika haberi... Vali Yazıcı, pitbulların saldırdığı Asiye'nin ailesini hastanede ziyaret etti AçıklamasıGelen son dakika haberine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in başarılı bir operasyon geçirdiğini ve ailesinin de moralinin iyi olduğunu söyledi.
"Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecekFotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Fotoğraf Zirvesi", şubat ayında 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getirecek.
VALİ YAZICI: MİNİK ASİYE BU AKŞAM YA DA YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAKAntalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, minik Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
Konyaaltı Sahili ortak akılla yönetiliyorKonyaaltı Sahili ortak akılla yönetiliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2021 yılı sezon sonu toplantısını yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (2)Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize serbestisi konusuna ilişkin "AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor.
Büyükşehir çiğ Halk Süt satışına başladıAntalya Büyükşehir Belediyesinin Halk Süt projesiyle çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapılmaya devam edilirken, Kepez Halk Et Mağazası'nda halka yönelik ekonomik, çiğ süt satışı da yapılmaya başlandı.
'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandıCeren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı. Film hem tarihin hem de doğal güzelliklerin kalbi olan Antalya Side'de çekildi. İşte detaylar...
DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI İÇİN NAKİL KARARIANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı.
Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde bulduAntalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu.
Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldıSağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,1, İzmir'de 67,97 oldu.
Kırcami için 2 Ocak'ta referanduma gidiliyorMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami'de imar plan çalışmaları için 2 Ocak'ta referanduma gideceklerini açıkladı.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardıGaziantep'te pitbull köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Şu an gayet iyi yoğun bakımda izleniyor" dedi.
Doç. Dr. Özçelik: "Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre'de deprem riski çok yüksek"Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özçelik, Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'deki ve Antalya bölgesindeki deprem risklerini değerlendirdi.
Elazığspor'da ara dönem hazırlıkları sürüyorElazığspor ara dönem hazırlıklarının Elazığ etabını tek antrenmanla sürdürdü.
Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı büyük tepki toplamıştı! Yetkililer harekete geçtiAntalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübüne akvaryum içinde tutulan köpek balığının maruz kaldığı işkenceler yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. Köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlanması yönünde karar verilirken, işletmeye para cezası uygulandı.
Son dakika haberleri... 3 katlı lüks restoranda korkutan yangınSon dakika haberleri... 3 katlı lüks restoranda korkutan yangın Antalya'da 3 katlı restoranın üst katında çıkan yangın korkuttu.
Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü müzik kariyeri..Ünlü türkücü Sümer Ezgü, seslendirdiği eserlerle milyonarın hafızasında yer edindi. Hakkında çeşitli konular merak edilen ünlü sanatçı hakkında Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü müzik kariyeri.. gibi sorular soruluyor.
FAO ÜYESİ ÜLKELERDEN ORMANCILAR MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI İNCELEDİBİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi üyesi devletlerden orman yangınları yönetimi eğitimi seminerine katılan ormancılar, temmuz ve ağustos aylarında Manavgat'ta meydana gelen yangında zarar gören alanları inceledi.
Asiye bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacakGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ve ailesini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Asiye henüz uyandırılmadı yoğun bakımda, bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak" dedi.
Denizli Kayak Merkezi'ne yeni sezonda 150 bin ziyaretçi bekleniyorKısa sürede kış turizminin gözde mekanları arasına giren Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl yerli ve yabancı 150 bin turisti konuk etmesi bekleniyor.
Son dakika haber | Sökmen Baykara hastane morgundan fotomuhabirliğine uzanan hayat hikayesini anlattı AçıklamasıSon dakika gelişmesine göre Antalya'da yaşamını sürdüren 85 yaşındaki fotomuhabiri Sökmen Baykara, kadrajın içine sığdırdığı görüntülerin hala hafızalardaki yerini koruyor olmasının gururunu yaşıyor.
Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklamaGaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.
Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Osmaniye Özden Huzurevi takımı, Avrupa hedefi için çalışıyor.
İş garantisiyle turizm eğitimi alan öğrenciler geleceğe güvenle hazırlanıyorFECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde turizm alanında eğitim gören öğrenciler imzalanan protokol kapsamında iş garantisiyle geleceğe hazırlanıyor.
Gurbetçi aile tatil yolunda faciayı yaşadıAfyonkarahisar'a yılbaşı tatili için gelen gurbetçi ailenin memleket yolunda geçirdiği kaza hayallerini kabusa dönüştürdü.
Nevşehir Belediyespor kampa girdiTFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyespor, Antalya'da ikinci yarı öncesi kampa girdi.
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gittiŞarkıcı Tuğba Ekinci, sokak hayvanlarının toplatılması kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi çok severim, fakat garibime gitti" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın başlıyorZiraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacakHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleriANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Yurtta hava durumuYapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurtta hava durumuYapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyorMeteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 3 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava durumunun Güney Ege kıyılarında, Antalya'nın doğu kesimlerinde, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne'de, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandıGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.
Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit EdiyorAntalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren Jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, AA ekibince Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.
Rus vatandaşı Maria, Müslüman olup sevdiği Batmanlı gençle evlendiRusya'dan tatil için geldiği Antalya Belek'te otel çalışanı Veysel Üzümcü (23) ile tanışarak önce Müslüman olan 23 yaşındaki Maria Maltseva, sonra aşık olduğu gençle dünyaevine girdi.
Türkiye Judo Şampiyonası sona erdiAnkara'da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek azdırCumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadele, değerlerinden ve geçmişinden kopartılarak mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.
VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1STAT: Bahçeşehir Okulları HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata YıldırımAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan (Dk. 66 Emre Akbaba), Umut, Efecan Karaca, Novais (Dk. 81 Fatih), Davidson (Dk. 81 Candeias), Famara (Dk.
İki pitbullun saldırdığı Asiye'ye doku nakledildi! Doktoru son durumunu paylaştıGaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatının tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da bozacağız"Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILARSon dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi- Antalya Ultra Trail Maratonu sona erdi 17 ülke ve 54'ten şehirden bin 100 sporcunun ağırlandığı maraton, renkli görüntülere de sahne oldu Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir.
ANTALYA ULTRA TRAİL MARATONU'NDA VATANDAŞLAR TER DÖKTÜKonyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu, Halk Koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyenin borcunu birlikte 61 milyar liraya çıkardılarCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYENİN BORCUNU BİRLİKTE 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDILARSon dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan, planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez.
VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesinde otogarda valizinde yapılan aramada 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde bulunan M.Ş.D. tutuklandı.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz mesajı: Biz bu çarkı bozup, milleti hedefine ulaştıracağızSon dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modeliyle ilgili net mesajlar verdi. Yüksek faizle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz inşallah bu çarkı bozarak milletimizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.
Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındıGelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.
Türkiye'de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi... Balıkçılar birbirleriyle yarıştıTürkiye'de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi.
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTIAntalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi.
Antalya'da hava 10, deniz 20 dereceGörüntüler ilk bakışta bir yaz gününü andırsa da, bugüne ait.Antalya'da hava sıcaklığı 10 dereceyi, deniz sıcaklığı 20 dereceyi buldu.
Eskişehirspor ikinci yarı hazırlıklarına başladıTFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2021-2022 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
TBMM Başkanvekili Adan, Beşiktaş'ta STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiTBMM Başkanvekili Celal Adan, "Allah'ın birliğine inandığım gibi inanıyorum ki Türkiye'nin yanında olmayan bir kesim var.
Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldıGaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandı.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmediPitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası, işinden kovuldu ve oturduğu evden çıkarıldı. Bu konuya sessiz kalamayan şarkıcı Demet Akalın ise "En güzel yerde evini tut ben 1 yıllık kiranı öderim" diyerek Asiye'nin babasına seslendi.
Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şokuAntalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku Ev sahibinin aldığı tahliye kararıyla önce eşyalarını sonra kendini dışarıda buldu Hastanede çalışırken telefon geldi, koşarak eve geldi ama yetişemedi Bir çocuk annesi hemşirenin eşyaları çilingir yardımı ile eve girilerek dışarı çıkartılıp...
Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdiMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'nin Zeytinköy'de uyguladığı 'Ailemle Güçlüyüm' projesi kapanış töreninde, 8 yıl önce mülkiyet sorunlarıyla suç örgütlerini manipülasyonuna açık halde bulunan bölgenin, bugün fiziki ve...
ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya olduAntalya Rehberler Odası (ARO) genel kurulunda 222 oy ile başkanlığa Mustafa Yalçınkaya seçildi.
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandıGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulunduAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki yolcularda uyuşturucu madde ele geçirildi.
PİTBULL SALDIRISINDA YARALANAN ASİYE'YE DOKU NAKLİNE BAŞLANDIGAZİANTEP'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik saatler! Doku nakli operasyonu başladı, gözler gelecek güzel haberdeGaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavi edilmek üzere Antalya'ya sevk edilmişti. Minik Asiye'nin, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli ameliyatına başlandı.
Antalya'da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şokuAntalya'da 18 yıldır hemşire olarak çalışan 1 çocuk annesi kadının eşyaları, iddiaya göre ev sahibinin kızı tarafından tahliye kararı çıkartılıp çilingir ile eve girilerek dışarı konuldu.
Son dakika... Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonuSon dakika haberine göre Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu Antalya'da suç örgütüne ait kaçak silah atölyesi ele geçirildi 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı Operasyon anları polis kamerasında Antalya'da mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerin silah temin eden...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacakGAZİANTEP'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in (4) Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.
Son dakika haberleri... Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandıSon dakika habere göre Antalya'da "Tırpan" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kepezli güreşçilerden birincilik ödülüA Genç Okullar arası Grekoromen Güreş Antalya İl Şampiyonası okullarını temsil eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik ve 3 ikincilik aldı.
ANTGİAD Başkanı Sert: "ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor"Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya geldi.
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladıAntalya Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Anıl Özeşker, enduro yarışlarında gençler kategorisi ve genel klasmanda Türkiye birincisi oldu.
Son dakika haberleri | Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna ettiSon dakika haberler: Antalya'da eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan genç, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.
Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar çıktıAntalya'nın Manavgat ilçesinde doğu illerinden Manavgat'a otobüs ile 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde getiren şahıs, otogarda yakalandı.
DENİZ KENARINDA BAŞLAYAN MARATON KAYAK MERKEZİNDE TAMAMLANDIKonyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu'nda 54 kilometrelik parkuru Rus Aleksandr Firsov 6 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci olurken, 28 kilometrelik koşuyu ise Arturs Paulins 2 saat 30 dakikada tamamlayarak bu etabın şampiyonu oldu.
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldıKentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece...- Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldı Kentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı.