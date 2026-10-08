Antalya'da kaçak tütün operasyonlarında 235 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Antalya, Manavgat ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Döşemealtı, Aksu, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Şüpheli şahısların araçlarında ve bir işletmede yapılan aramalarda 235 kilogram kıyılmış tütün, 77 kilogram kaçak nargile tütünü, 6 bin 180 adet doldurulmuş makaron, bin 800 adet bandrolsüz makaron, 896 paket kaçak sigara, 22 adet kaçak elektronik sigara, 119 paket elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı