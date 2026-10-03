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Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın havuzu yakınında yerde hareketsiz bulunan 20 yaşındaki gencin vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olay yerine yakın gence ait motosikleti buldu; geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde bulunan yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olay yerine yakın Bayır'a ait motosiklet bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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