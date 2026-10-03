Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

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Benzin bidonuyla oto galeriye gelen S.K., araçları tek tek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye kullanılamaz hale gelen 6 araç kaldı.

ELİNDE BENZİN BİDONUYLA GALERİYE GELDİ

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Yenimahalle mevkisinde, D-400 kara yolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K., elinde benzin bidonuyla iş yerine geldi. Galeride bulunan araçların yanına yaklaşan şüpheli, beraberinde getirdiği benzini araçların üzerine döktü. S.K. daha sonra araçları ateşe vererek bölgeden uzaklaştı. Alevler kısa sürede galeride bulunan araçları sardı.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Galeride yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında galeride bulunan 6 araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olayın nasıl gerçekleştiği iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin galeriye elindeki bidonla geldiği anlar yer aldı. S.K.'nin bidondaki benzini araçların üzerine döktüğü, ardından araçları ateşe verdiği görüldü. Şüphelinin yangını çıkardıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşması da kameraya yansıdı.

GALERİYİ ATEŞE VERDİKTEN SONRA TESLİM OLDU

S.K., kundaklamanın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri olayın nedenini ve yaşananların ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Galerideki hasarın boyutu da yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı