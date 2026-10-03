Haberler

Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu Haber Videosunu İzle
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde elinde benzin bidonuyla oto galeriye gelen S.K., araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken, kundaklama anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Benzin bidonuyla oto galeriye gelen S.K., araçları tek tek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye kullanılamaz hale gelen 6 araç kaldı.

ELİNDE BENZİN BİDONUYLA GALERİYE GELDİ

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Yenimahalle mevkisinde, D-400 kara yolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K., elinde benzin bidonuyla iş yerine geldi. Galeride bulunan araçların yanına yaklaşan şüpheli, beraberinde getirdiği benzini araçların üzerine döktü. S.K. daha sonra araçları ateşe vererek bölgeden uzaklaştı. Alevler kısa sürede galeride bulunan araçları sardı.

6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Galeride yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında galeride bulunan 6 araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olayın nasıl gerçekleştiği iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin galeriye elindeki bidonla geldiği anlar yer aldı. S.K.'nin bidondaki benzini araçların üzerine döktüğü, ardından araçları ateşe verdiği görüldü. Şüphelinin yangını çıkardıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşması da kameraya yansıdı.

GALERİYİ ATEŞE VERDİKTEN SONRA TESLİM OLDU

S.K., kundaklamanın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri olayın nedenini ve yaşananların ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Galerideki hasarın boyutu da yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 141 sitede yayınlandı.
22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

İsrailli gazeteciden skandal provokasyon! Salondan böyle kovuldu
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem geri dönüyor! İmajını baştan aşağı yeniledi

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın dronla bulundu! Meyve yiyerek hayatta kalmış

3 gündür aranan kadını dron buldu! Meyve yiyerek hayatta kalmış
Donald Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Tek şartını açıkladı

Trump'tan bomba seçim vaadi: Her Amerikalıya...
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı

İddia vahim! Adliyeye operasyonda müdür ile personel tutuklandı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı

Baskın yapılan evden servet çıktı! Polis makine getirip saydı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı

Geniş Aile'nin Yetersiz Ulvi'siydi! Son halini görenler tanıyamadı
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

Ayrılık sona erdi! Yine bir araya geldiler