Antalya Alanya'da siteden 40 bin liralık kablo çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Antalya Alanya'da siteden 40 bin liralık kablo çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya Mahmutlar'da bir siteden yaklaşık 40 bin lira değerinde kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği zanlıyı yakaladı; şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir siteden kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir siteden yaklaşık 40 bin lira değerinde kablonun çalınması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirledikleri şüpheli Y.Ç'yi ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA