Greenpeace Türkiye COP31 öncesi kömürden çıkış ve plastik atık ithalatı yasağı istedi

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(ANKARA) - Greenpeace Türkiye, Cop31'e bir ay kala fosil yakıtların aşamalı olarak terk edilmesi ve plastik atık ithalatının yasaklanması çağrısında bulundu. Örgüt, Türkiye'den yeni kömürlü termik santral planlarını iptal etmesini ve kömürden çıkış için bir takvim açıklamasını istedi.

Greenpeace Türkiye, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ( Cop31 ) bir ay kala başlattığı "Zirveye Taşı" kampanyasıyla fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkış ve plastik atık ithalatının yasaklanması çağrısında bulundu.

Greenpeace Türkiye, COP31 öncesinde başlattığı kampanyayla iklim krizinden etkilenen kesimlerin taleplerini Antalya'daki zirvenin gündemine taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Kampanya kapsamında "Kömürün gölgesinde su : Türkiye'nin enerji tercihlerinin görünmeyen bedeli" başlıklı araştırma da yayımlandı. Kömürlü termik santraller ile madenlerin su kaynakları üzerindeki etkilerine odaklanan araştırmada Muğla ve Elbistan başta olmak üzere kömür bölgelerinden insan hikayelerine yer verildi.

Araştırmada, Elbistan'daki maden işletmelerinde yıllık susuzlaştırmanın 113,3 milyon metreküpe ulaştığı, havzanın yer altı sularının ise yılda 28,8 milyon metreküp açık verdiği belirtildi. Bölge sakinlerinin sulama ve içme suyuna erişimin giderek zorlaştığı ve durumun tarımsal üretimi de etkilediği aktarıldı.

"YEN İ KÖMÜRLÜ TERM İ K SANTRAL PLANLAR I İ PTAL ED İ LMEL İ "

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, iklim zirvelerinin iklim krizinden ve enerji politikalarından etkilenenlerin seslerinin duyulabileceği platformlar olması gerektiğini belirtti.

Kömür kullanımının yalnızca üretim yapılan bölgelerde değil, çevre, sağlık ve ekonomi üzerinden Türkiye genelinde etkiler yarattığını savunan Alpay, COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'ye şu çağrıda bulundu:

"Yeni kömürlü termik santral planları iptal edilmeli; bundan sonra yeni kömürlü santral yapılmayacağının taahhüdü verilmeli; geçimini kömürden sağlayanları geride bırakmayan, adil bir kömürden çıkış için tarih açıklanmalı."

GREENPEACE'TEN PLAST İ K AT I K İ THALAT I N I N YASAKLANMAS I ÇAĞR ISI

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Kampanyalar Sorumlusu Berk Butan da Antalya'daki COP31'in Akdeniz kıyısında düzenlenen ilk COP olacağına dikkati çekerek, iklim krizinin yanı sıra bölgedeki plastik kirliliğinin de gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'dan önemli miktarda atık ithal ettiğini belirten Butan, ithal edilen ve geri dönüştürülmeyen plastik atıkların Akdeniz'e karıştığını savundu. Butan, "Türkiye'nin Sıfır Atık konusunda bir örnek olabilmesi için önce atık ithalatını kalıcı ve istisnasız bir şekilde yasaklaması gerekiyor" dedi.

GREENPEACE: COP31 FO SİL YAK I TLARDAN Ç IKI ŞTA SOMUT AD I MLAR ÜRETME Lİ

Greenpeace Uluslararası Küresel İklim Politikaları Uzmanı Tracy Carty ise COP31'de fosil yakıtlardan "adil ve hızlı" çıkış yönünde somut kararlar alınması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin zirveyi bir "Uygulama COP'u" olarak tanımladığını belirten Carty, "Biz bu hedefi destekliyoruz ve uygulamanın fosil yakıtları sona erdirecek somut adımlar anlamına gelmesini sağlayarak verilen bu sözün takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Greenpeace Avustralya Pasifik COP31 Proje Lideri Simon Bradshaw da COP31'de müzakerelerden sorumlu başkanlığı üstlenecek Avustralya'ya fosil yakıt üretimini ve ihracatını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik ulusal bir yol haritası hazırlama çağrısında bulundu. Bradshaw, Avustralya'nın yeni kömür, petrol ve doğal gaz projelerine onay vermeye devam etmesinin ülkenin iklim hedefleriyle çeliştiğini savundu.

Kaynak: ANKA