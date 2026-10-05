Kaş'ta ikinci çocuk isteyen çiftin dördüz kızı oldu! Bebekler bir aya yakın kuvözde kaldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan Gamze Nur (37) ve Durdali Çörüt (40) çiftinin Denizli'de gerçekleşen doğumla dördüz bebekleri dünyaya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bebekleriyle memleketlerine dönen Çörüt çiftiyle görüntülü görüşme yaparak tebrik etti ve devletin sunduğu sosyal destekler hakkında bilgi verdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE GELEN SÜRPRİZ

Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Durdali Çörüt ile eşi Gamze Nur Çörüt, 4 yaşındaki kızları Güneş Devrim Çörüt'ün ardından ikinci çocuk istedi. Doğal yollarla bebekleri olmayan çift, bu kez tüp bebek tedavisine yöneldi. Tüp bebek tedavisinde Gamze Nur Çörüt, hamile kaldı. Hamileliği dikkatli olarak takip edilen genç kadın, eşi Durdali Çörüt tarafından 2 Eylül'de Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Gamze Nur Çörüt, 3 Eylül'de yapılan ameliyatla dördüz kız bebek dünyaya getirdi.

BİR AYA YAKIN KUVÖZDE KALDILAR

Bebekler, bir süre kuvözde kalmaları gerektiği için özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla hastaneye getirilen dördüzler, yenidoğan yoğun bakımda kuvöze alındı. Biri 21 gün, üçü ise 28 gün yoğun bakımda kalan dördüzler kilo alıp, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bu süreçte sürekli olarak Kaş'tan Denizli'ye gidip gelen Çörüt çifti, dördüz bebeklerini sağlıklı şekilde hastaneden çıkartıp memleketlerine döndü. Çift bebeklerine Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem adlarını verdi.

BAKAN GÖKTAŞ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen bugün Çörüt çiftini evde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Gamze Nur ve Durdali Çörüt çiftiyle görüntülü görüşerek tebrik etti. Bakan Göktaş, anne ve babanın taleplerini dinleyip devletin sunduğu sosyal destekler hakkında bilgi verdi. Dördüz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 5 çocuklu aile olan Çörüt çiftine, bakanlık tarafından çeşitli sosyal desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı