BAE Uzay Ajansı yetkilisi Ay'da kalıcı varlık ve kaynak işletme misyonlarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Hamza El-Kasım, uzay çalışmalarında gelecek dönemde Ay'a insanlı dönüş ile kalıcı varlığın yanı sıra uzay kaynaklarının işletilmesine yönelik misyonların öne çıkacağını söyledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kongre kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan El-Kasım, Türkiye'nin uzay ve uzayla ilişkili ileri teknoloji endüstrilerinde öncü konumda olduğunu belirterek, IAC 2026'nın Türkiye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAE'nin uzay çalışmalarına yaklaşık 30 yıl önce başladığını anlatan El-Kasım, ülkenin uzay programındaki gelecek hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

El-Kasım, "Emirates'in asteroit kuşağı görevi, 2028'in ilk çeyreğinde başlayacak. Oldukça aktif bir astronot kadromuz var. 4 astronotumuz var, bunlardan ikisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçtu, diğer ikisi ise fırsatları bekliyor." dedi.

BAE'nin gelecek dönem stratejisinin merkezinde özel sektöre daha fazla ağırlık verilmesinin bulunduğuna işaret eden El-Kasım, hükümetlerin teknolojik gelişmeler ve ekonomiye sağladığı olumlu etkiler nedeniyle uzaya kaynak ayırdığını söyledi.

El-Kasım, BAE uzay ekosisteminde özel sektörün ağırlığının arttığına dikkati çekerek, "Bugün fonların çoğunun yani uzaya gelen fonların yüzde 50'sinden fazlasının özel sektörden geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ay'da kalıcı varlık ve uzay kaynaklarının işletilmesi öne çıkacak

Uzay çalışmalarının çeşitli zorluklar barındırdığını ancak gelecek dönemde fırsatların daha da büyüyeceğini belirten El-Kasım, küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin de gelişen teknolojiler sayesinde uzay alanında daha fazla kapasiteye ulaşabileceğini kaydetti.

El-Kasım, yapay zeka ve gelişmiş robotik teknolojilerindeki hızlı gelişimin, daha küçük çaplı uzay programlarının kendi imkanlarının üzerinde başarılar elde etmesine olanak sağlayacağını dile getirerek, gelecek yıllarda gerçekleştirilecek misyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıllarda farklı misyonlar göreceksiniz. İnsanların Ay'ın yüzeyine geri döndüğünü, insanlar için kalıcı bir varlık olduğunu göreceksiniz ama daha da önemlisi, muhtemelen sadece uzayı keşfetmekle kalmayıp uzay kaynaklarını işletmeye bakan, dünyada çok sınırlı olan ancak uzayda bol miktarda bulunan nadir metalleri ve kaynakları geri getiren programlar göreceksiniz."

Uzay çalışmalarının yeni bir döneme girdiğini vurgulayan El-Kasım, "Dolayısıyla uzayda çalışmak için çok heyecan verici bir zaman. Yeni bir endüstri çağını yönlendirmek için dünyada ihtiyaç duyduğumuz tüm kaynaklara sahip olabileceğimiz bir zamana hızla yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA