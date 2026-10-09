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Antalya'da çukurdan kaçan sürücü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Antalya'da çukurdan kaçan sürücü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Antalya'da sürücüsünün çukura girmemek için direksiyon kırdığı otomobil, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Antalya'da sürücüsünün yoldaki çukura girmemek için direksiyonu kırarak kontrolünü kaybettiği araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, toplam 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 55 AHH 516 plakalı otomobil sürücüsü Gökhan Ş., su arıza ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yolda oluşan çukuru görünce çukura girmemek için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken o sırada karşı yönden gelmekte Fikret Ç.'nin kullandığı 07 MKT 05 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Karşı yöne geçip kamyonetle çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ve otomobil yol kenarında bulunan bir gecekondunun betonuna çarparak durabildi. Bu sırada aynı yönde ilerlemekte olan ve eşini tedavisi için hastaneye götürmekte olan 07 CFF 139 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler 55 AHH 516 plakalı otomobil sürücüsü Gökhan Ş. ve kamyonette yolcu olarak bir kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan otomobilin çukuru fark etmesi ile direksiyonu kırdığı ve kontrolden çıkan aracın karşı yöne geçerek kamyonetle çarpıştığı görüldü. Cadde üzerinde bulunan kasislerin kaldırılmasının ardından araçların aşırı süratli seyrettiğini ve daha önce bölgede benzer kazaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri yola önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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