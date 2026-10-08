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Alanya Kestel'deki Dim Tüneli'nde devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki Dim Tüneli'nde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özcan Bulduk (37) yönetimindeki 07 E 1969 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulduk ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç.A. (31) yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özcan Bulduk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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