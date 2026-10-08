Serik'te yoldan topladığı 3 bin 300 lirayı servis şoförü sahibine teslim etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikletle seyir halindeyken cebindeki 3 bin 500 lirayı düşüren restoran çalışanı Emre Demir (19), sanal medyada yapılan duyuru sayesinde parasının 3 bin 300 lirasına kavuştu. Yola savrulan paraları toplayıp kendisine teslim eden turizm servis aracı şoförü Tunahan Çavuş'a teşekkür eden Demir, "Allah razı olsun. Demek ki böyle duyarlı insanlar hala varmış" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi Turizm Caddesi'nde bu sabah motosikletiyle giden Emre Demir'in cebindeki paralar yola savruldu. Arkadan gelen özel bir turizm servis aracının şoförü Tunahan Çavuş, durumu fark etti. Çavuş, korna çalıp motosiklet sürücüsünü uyarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra aracını durdurup yola savrulan paraları toplayan Çavuş, sahibine ulaştırmak amacıyla sanal medya üzerinden duyuru yaptı. İş yerine ulaştığında cebindeki paraların olmadığını fark eden Emre Demir, motosikletiyle aynı güzergaha dönerek aramaya başladı. Paraları bulamayan Demir, umutsuzluğa kapıldı. Bir süre sonra sanal medyada yapılan duyuruyu gören Emre Demir, parasını bulan Tunahan Çavuş ile iletişime geçti. Demir daha sonra parasının 3 bin 300 lirasını Çavuş'tan teslim aldı.

'ARKAMDAN GELEN ARAÇLAR KORNA ÇALARAK BENİ UYARMIŞ'

Yaşadıklarını anlatan Emre Demir, "Belek'ten Boğazkent'e motosikletimle seyir halinde giderken cebimdeki paralar yola savrulmuş. Bu sırada arkamdan gelen araçlar korna çalarak beni uyarmaya çalışmış ancak fark etmedim. İş yerine geldiğimde cebimdeki paraların olmadığını fark ettim. Hemen motosikletimle geri dönüp geçtiğim yol boyunca paralarımı aradım ancak bulamadım. Parayı, yeni aldığım motosikletin tamirini yapan ustaya verecektim. Bulamayınca çok üzüldüm ve umudumu kaybettim. Daha sonra paraları bulan arkadaşın sanal medyada duyuru yaptığını gördüm. Bu sayede kendisine ulaştım ve kaybettiğim parama kavuştum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Demek ki böyle duyarlı insanlar hala varmış" dedi.

'PARALARI TOPLAYIP ZARFA KOYDUM'

Tunahan Çavuş da "Belek'ten Boğazkent'e seyir halinde giderken önümde bir motosikletli arkadaş ilerliyordu. Bir anda cebinden paraların uçuşmaya başladığını gördüm. Korna çalarak uyarmaya çalıştım ancak duymadı, yoluna devam etti. Ben de durup yola savrulan paraları topladım ve bir zarfa koydum. Daha sonra paranın sahibini bulabilmek için sanal medyadan duyuru yaptım. Duyurunun ardından kendisine ulaştık. Toplam 3 bin 500 lira kaybetmiş. Ben yoldan 3 bin 300 lira toplayabildim. Paranın 200 lirası eksikti. Paraları kendisine teslim ettim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı