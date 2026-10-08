Rektör Özkan, su krizine karşı turist başına 1 ton su tüketimini eleştirdi

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarım ve turizm başta olmak üzere her alanda su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Özkan, üniversitede düzenlenen "Su Krizi" konulu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi, kontrolsüz tarımsal sulama, turizm sektöründeki yüksek su kullanımı, altyapı yetersizlikleri ve iklim değişikliği gibi etkenlerin suyun geleceği için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Antalya'nın tarih boyunca su kaynakları sayesinde gelişen bir kent olduğunu fakat mevcut tüketim alışkanlıklarının devam etmesi durumunda gelecek yıllarda ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini vurgulayan Özkan, özellikle turizm ve tarım sektörlerinde su kullanımının yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Turizm sektöründe su tüketiminin azaltılması için caydırıcı yaptırımların uygulanabileceğini ifade eden Özkan, Antalya'da bir turist başına bir ton su tüketildiğini, bunun yüksek bir rakam olduğunu kaydetti.

Özkan, Antalya'nın yılda ortalama 17 milyon turist ağırladığına ve kentin yaklaşık 2 milyon 770 binlik bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, altyapı planlamasının da kentin gerçek su ihtiyacını karşılayacak nitelikte yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tarımda da sulamada kullanılan yöntemlerin değiştirilmesi, açık sistemlerden kapalı sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğini söyleyen Özkan, aksi takdirde suda kriz yaşanırsa gıdaya ulaşımın da zorlaşacağını ifade etti.

Tarımda, sanayide kullanılan suyun geri dönüştürülmüş su olması gerektiğini belirten Özkan, "Sadece şahsi tüketimlere dikkat edilmesi yeterli değil. Elbette bireysel tüketimde tasarruf sağlanmalı, küçükten büyüğe herkese eğitim verilmeli. Ancak turizmde, tarımda ve sanayide su kullanımını düzenleyemezsek sorunu çözemeyiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Özkan, su kaynaklarındaki azalmanın toplum sağlığından ekonomik faaliyetlere kadar birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İ. Ethem Karadirek, su tüketimine ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA