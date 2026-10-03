Denizli'de akaryakıt istasyonunda tanker alev aldı! Patlamada 1 kişi ağır yaralandı, karayolu kapatıldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı yapılan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yakıt boşaltan tankerin alevlerin arasında kaldığı patlamada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda yaşandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDİYOR

İtfaiye ekipleri, istasyondaki diğer depolama alanlarına sıçrama riski bulunan yangını söndürmek için alevlere köpükle müdahale ediyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli-Antalya karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı