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Manavgat'ta jandarma operasyonunda uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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Manavgat'ta jandarma operasyonunda uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Antalya Manavgat'ta jandarma operasyonunda evinde uyuşturucu yetiştiren 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 kök kenevir, 180 kenevir tohumu, esrar ve yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda evde uyuşturu yetiştiren 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 1 şüphelinin evinde arama yapıldı. Uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen evde 3 kök kenevir bitkisi, 180 adet kenevir tohumu, 5,51 gram toz esrar, 430,50 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarda para, 12 parça uyuşturucu madde yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen iklimlendirme aparatı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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