Antalya Serik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole düşüp sürücü hafif yaralandı

Antalya Serik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole düşüp sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, telefon direğine çarptıktan sonra şarampole düşerek bir işletmenin bahçe çitlerine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi; polis inceleme başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, telefon direğine çarptıktan sonra şarampole düşerek bahçe çitlerine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki telefon direğine çarpan otomobil, ardından şarampole düşerek bir işletmenin bahçe çitlerine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.