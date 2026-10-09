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Alanya'da 2 firari hükümlü, 18 yıl 3 ay cezalı olan da dahil cezaevine gönderildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yağma suçundan 18 yıl 3 ay, kasten yaralama suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "yağma" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.D. (36) ile "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.R.S'yi (31) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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