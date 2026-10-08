Astronotlar Antalya'da uzayın geleceğini konuştu

ANTALYA'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Astronotik Kongresi'nde bir araya gelen astronotlar, Türkiye'nin yeni uzay misyonlarını, yörüngedeki yoğunluğu ve uluslararası iş birliğini değerlendirdi. Alper Gezeravcı, önceliğin Ay Araştırma Programı olduğunu belirtirken, Tuva Cihangir Atasever, Türk astronotların uzay yürüyüşü yapacağı bir görevde yer alma isteğini dile getirdi.

Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre kapsamında, NEST Plus binasında 'Uluslararası Astronotlar Basın Konferansı' gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den ilk Türk astronot ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ve astronot adayı, uçuş test mühendisi Gökhan Erdem; ABD'den Axiom Space Baş Astronotu ve IAF Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria, NASA Astronotu Christopher Williams, VAST Baş Astronotu Andrew J. Feustel, Voyager Technologies İnsanlı Keşiflerden Sorumlu Yöneticisi Timothy Kopra, eski NASA Astronotu Mark Polansky ve Inspiration4 görevinin pilotu Sian Proctor; Polonya'dan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Astronotu Stawosz Uznanski-Wisniewski; eski Kanada Uzay Ajansı (CSA) Astronotu ve Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) Başkanı Julie Payette; eski Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Astronotu Naoko Yamazaki ve Axiom Space Astronotu Koichi Wakata katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi (MBRSC) astronotu Hazzaa Al Mansoori de toplantıya katılarak diğer astronotlarla birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE YENİ MİSYONLAR HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin yeni insanlı uzay uçuşlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Alper Gezeravcı, 2024 yılı başında gerçekleştirilen astronot ve bilim misyonunun, Şubat 2021'de açıklanan Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden biri olduğunu söyledi. Programın hedeflerini kararlılıkla takip ettiklerini belirten Gezeravcı, "Er ya da geç bunun gerçekleşeceğini biliyoruz ama bildiğiniz gibi önceliklerimiz var. Türkiye'nin astronot ve bilim misyonu kapsamında 2024 başında gerçekleştirdiği uçuş, 2021 Şubat ayında tüm ulusa duyurduğumuz 10 hedeften biriydi. O zamandan bu yana programın ilan edilen hedeflerini kararlılıkla takip ediyor ve uyguluyoruz. Şu anda bir başka insanlı uzay misyonundan ziyade Ay Araştırma Programı'na odaklanmış durumdayız. Ancak doğru zaman geldiğinde farklı çeşitliliklerle yeni misyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'UZAYI BİR SAVAŞ PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜRMEYİN'

Alper Gezeravcı, fırlatma sayısındaki artışla birlikte uzaydaki yoğunluğun da büyüdüğünü söyledi. Uzayın, Dünya'da ülkeler arasında rekabet ve çatışmalar yaşandığı dönemlerde bile iş birliği yapılabilen bir alan olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, ülkelerin uzay kuvvetleri oluşturmasının bu alandaki tehdit algısını da gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrenin açılışındaki çağrısını hatırlatan Gezeravcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, barış ve iş birliği için mutlak bir yer olan uzayı bir savaş platformuna dönüştürmemeleri konusunda tüm ülkeleri açıkça uyardı. Bunu çok net bir şekilde ifade etti ve tüm lider ülkelerden bu platformu insanlığın geleceği için tamamen farklı bir kabusa dönüştürmemeleri konusunda dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

MİKRO YERÇEKİMİNDE ARAŞTIRMA VE ÜRETİM

Gökhan Erdem, insanlı uzay uçuşlarının önemine işaret ederek, yeni bir insanlı görev gerçekleştirilene kadar bilimsel araştırmaların uzaya gönderilmesini hedeflediklerini belirtti. Mikro yerçekimi ortamının yeni malzemeler ve biyoteknolojik çözümler geliştirmek için sunduğu imkanları değerlendirmek istediklerini söyleyen Erdem, "Bir başka insanlı uzay uçuşuna sahip olana kadar önümüzdeki birkaç yıl boyunca bilimsel araştırmaları uçurmayı heyecanla bekliyoruz. Mikro yerçekiminin o benzersiz ortamından öğrenmek, yeni malzemeler ve biyoteknolojik çözümler geliştirmek, böylece Türkiye'deki ekosistemi geliştirmek istiyoruz. Bu sayede, serbest uçuş yapan bazı platformları kullanarak çok daha gelişmiş araştırmalar ve üretim faaliyetleri oluşturacağız. Dragon çok önemli bir insanlı uzay uçuşu kabiliyeti, ancak aynı zamanda bilimsel faydalı yüklere de ev sahipliği yapabiliriz ve bu tür yaklaşımları sürdürmekle yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

'TÜRK ASTRONOTLARI İÇİN UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIMIZ BİR MİSYON'

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, insanlı uzay uçuşlarını ve derin uzay araştırmalarını desteklediğini, ancak Türkiye'nin mevcut önceliklerinin farklı olduğunu belirtti. Kişisel olarak Türk astronotların uzay yürüyüşü yapacağı bir görevde bulunmayı istediğini dile getiren Atasever, "İnsanlı uzay uçuşlarını, derin uzaydaki araştırmaları elbette destekliyorum. Ancak Alper ağabeyin de dediği gibi, önceliklerimiz şu an için biraz daha farklı. Bana kişisel düşüncelerimi soracak olursanız; umarım yakın zamanda Türk bilimi ve Türk astronotları için EVA, yani uzay yürüyüşü yapacağımız bir misyon olur" dedi.

GENÇLERE 'TUTKULARINIZIN PEŞİNDEN GİDİN' ÇAĞRISI

Uzay ekosistemine katılmak isteyenlerin hangi becerileri geliştirmesi gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Michael Lopez-Alegria, uzay sektöründeki fırsatların astronotlukla sınırlı olmadığını söyledi. Ticari kuruluşlarla birlikte uzay ekonomisini büyütmek için çalıştıklarını belirten Lopez-Alegria, öğrencilerin ve genç araştırmacıların heyecan duydukları alanlara yönelmesini istedi. Uzaya gönderilecek araştırmaların hazırlanmasının, yeni imkanlar oluşturulmasının ve Dünya'daki yaşamı iyileştirecek çalışmaların da bu alanın parçası olduğunu anlatan Lopez-Alegria, "İnsanları hayallerinin peşinden gitmeye, tutkulu oldukları şeyleri bulmaya teşvik ederiz. Yaptığınız şeyi sevdiğinizde buna 'iş' demek zordur; iyi olduğunuzda en tepeye tırmanır ve katkıda bulunabilirsiniz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ HEYECANI GÖRMEK CANLANDIRICI'

Son uzay görevi ve Türkiye'de bulunmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Christopher Williams, Dünya'ya iki aydan biraz daha uzun süre önce döndüğünü, vücudun yerçekimine yeniden uyum sağlamasının zaman aldığını, ancak artık kendisini tamamen toparlanmış hissettiğini söyledi. Kongrede uzay uçuşlarının Türkiye'de oluşturduğu heyecanı görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Williams, "Özellikle Alper, Tuva ve Gökhan'ın kendi ülkelerinde yarattığı ilhamı görmek gerçekten harika. Bu durum bana uzay uçuşlarının insanlara en iyi versiyonları olmaları için ilham verme konusunda ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Bu, sınırlarımızı zorlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. Bir uzay misyonundan dönüp böyle bir ortamda bulunmak, bu heyecanı ve gelecek nesil için olan ilhamı görmek gerçekten canlandırıcı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı