Antalya Serik'te otomobil direğe çarpıp şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı

Antalya Serik'te otomobil direğe çarpıp şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, D400 karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarında telefon direğine çarpıp şarampole devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direğine çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, hafif şekilde yaralandı.
Y.A.'nın kullandığı 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya – Alanya D400 karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarındaki telefon direğine çarparak, şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekibince tedavi edildi.
Kaynak: AA