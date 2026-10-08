Haberler

Antalya Serik'te otomobil direğe çarpıp şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Serik'te otomobil direğe çarpıp şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, D400 karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarında telefon direğine çarpıp şarampole devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde telefon direğine çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, hafif şekilde yaralandı.

Y.A.'nın kullandığı 07 CON 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya – Alanya D400 karayolu Dikmen Kavşağı yakınlarındaki telefon direğine çarparak, şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekibince tedavi edildi.

Kaynak: AA
Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

Dünyaca ünlü markanın varisiyle samimi poz! Ebru Yaşar'ın yakın dostu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

Galatasaray'dan bomba hamle! Gelirse ligin içinden geçer

Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar