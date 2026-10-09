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Türkiye ikincisi Error404 Takımı, Antalya'daki IAC 2026'da Marmaris'i temsil etti.

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Türkiye ikincisi Error404 Takımı, Antalya'daki IAC 2026'da Marmaris'i temsil etti.
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2026 TUA Astro Hackathon'da Türkiye ikincisi olan Error404 Takımı, Antalya'daki IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum yaparak Marmaris'i ve Muğla'yı temsil etti. Üç öğrenciden oluşan takım, kongredeki sunumuyla Marmaris ve Muğla için gurur kaynağı oldu.

2026 TUA Astro Hackathon yarışmalarında Türkiye ikincisi olan Error404 Takımı, Antalya'da düzenlenen IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum yaparak Marmaris'i ve Muğla'yı temsil etti.

Marmarisli öğrencilerden oluşan Error404 Takımı, Türkiye ikinciliğiyle elde ettiği başarıyı uluslararası bir platforma taşıdı. Takım, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum gerçekleştirdi.

Üç öğrencinin başarısı Marmaris'e gurur yaşattı

Takımda, Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencileri Ahmet Sarp Demiralp ve Niyazi Deniz Akcan ile Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Atakan Algül yer aldı. 2026 TUA Astro Hackathon yarışmalarında Türkiye ikinciliğine ulaşan üç öğrenci, kongredeki sunumlarıyla Marmaris ve Muğla için gurur kaynağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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