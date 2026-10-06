Alanya'da kuşlara ağzıyla ve bıçakla vahşet uygulayan şahıs adliyeye sevk edildi

Alanya'da kuşlara ağzıyla ve bıçakla vahşet uygulayan şahıs adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde dün bir şahıs, iki kuşa uyguladığı vahşeti cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülere tepki yağarken şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi; adli süreç devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, kuşlara uyguladığı vahşiliği cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.
Canlı kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopartan, diğerinin kafasını ise bıçakla kesen şahsın o görüntülerine tepki yağdı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.T. isimli şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şahsın kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun ise kafasını bıçakla kestiği anların yer aldı. Şüphelinin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.