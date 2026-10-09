Kacır, IAC 2026 Halk Günü'nde 20 bine yakın kişiyi ağırladıklarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) Halk Günü"nde katılımcı şirketlerin stantlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde, Antalya NEST Kongre Merkezi'ndeki "Halk Günü" etkinlikleriyle devam ediyor.

Bakan Kacır, Bayraktar ve beraberindeki heyet, Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının uzay alanındaki ürünlerini yerinde inceledi, uluslararası firmaların stantlarını da gezerek bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kacır, muhteşem bir katılım ve ilgiyle kongreyi bugüne kadar getirdiklerini belirterek, Türkiye olarak yeryüzündeki en büyük uzay buluşmasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kacır, kongreye 111 ülkeden 10 bine yakın katılımcının iştirak ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Halk Günü'nde toplamda 20 bine yakın insanı ağırlamış olduk. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyona öncülük ettik. Ev sahibi ülke olarak başlattığımız Antalya Deklarasyonu inisiyatifiyle uzayın bir barış ve işbirliği alanı olarak devam etmesi, yeryüzündeki çatışmaların uzaya taşınmaması ve uzay çalışmalarına insanlığın tüm ülkelerinin katılabilmesi ve çalışmalardan elde edilen kazanımların tüm dünyayla eşit adil şekilde paylaşılması konusunda önemli bir inisiyatife öncülük ettik. Delegelerin 32'si bu deklarasyona iştirak ettiler. Bu, bizim için de büyük bir gurur oldu."

"Kendi takım uydularımızı hep birlikte inşa etmek istiyoruz"

Milli Uzay Programı kapsamındki hedeflerina çok iddialı olduğuna dikkati çeken Kacır, İMECE ile metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusunu, Türksat 6A ile ilk milli haberleşme uydusunu ürettiklerini ifade etti.

Kacır, şimdi Türksat 7A'yı hazırladıklarının altını çizerek, İMECE-2'yi, İMECE-3'ü ürettiklerini, 2027'nin ilk aylarında Ay Misyonu'nu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Önce Ay'ın etrafında uydu vazifesi görecek, yüzde 87 yerlilikle üretilen uzay aracının Ay'a erişeceğini ve sonraki Ay misyonları için de önemli bir tarihçe kazanmış olacağını vurgulayan Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada hibrit roket sistemini önceliklendiriyoruz, önemsiyoruz ve bu sisteme derin uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke olmayı amaçlıyoruz. Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz. Uzaya bağımsız erişim için hem uzay limanı hem de ROKETSAN gibi müesseselerimizin ürettiği füze sistemleri, roket sistemleri, inşallah, Türkiye'nin hedeflerine erişmesine vesile olacak. Ankara'da büyük bir uzay teknoparkını Orta Doğu Teknik Üniversitemizin yerleşkesinde inşa edeceğiz. Adım adım Türkiye'yi tıpkı savunma sanayisinde ve havacılıkta olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine eriştireceğiz. Türkiye, özellikle dost ve kardeş ülkelerle, Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeşlerimizle her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de önemli işbirliklerini sürdürüyor. İnşallah uzayda da kendi takım uydularımızı hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bunun ilk imzalarını atarak aslında ilk adımlarını hayata geçirmiş olduk."

"Fergani'nin 6'ncısı yolda"

Selçuk Bayraktar da karada egemen ve bağımsız olabilmek için denizlere hakim olabilmek gerektiğini, karada ve denizde egemenlik ve bağımsızlık için gök vatanda varlık gösterilmesinin gerektiğini söyledi.

KIZILELMA'yı yaptıktan sonra da karada, denizde ve havada egemen ve bağımsız olabilmenin yolunun, uzayda varlık göstermekten ve orada yeni paradigma dönüşümlerine yol açacak ilkleri yapmaktan geçtiğine işaret eden Bayraktar, bu maksatla Fergani ile ilgili girişimlerini tümüyle kendi kaynaklarıyla uydu ve fırlatma sistemleri geliştirmek üzere 2022'de kurduklarını anlattı.

Bayraktar, bugüne kadar 6 uydudan birini yörüngeler arası transfer yapmak üzere uzaya gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fergani'nin 6'ncısı henüz yolda, iki hafta sonra inşallah o da uzaya çıkmış olacak. Bunları tümüyle bütün gelirlerinin yüzde 90'ı ihracattan gelen dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın kaynaklarıyla yürüttük. Tümüyle öz kaynaklarımızla yaptık ama görüyoruz ki hem TEKNOFEST Şanlıurfa'da hem tüm TEKNOFEST kuşağında bütün bu çabalar ülkemizin ve tüm dost ve kardeş coğrafyaların bağımsızlığı ve yarınları adına ve şu anda da alanda gençlerimizi görüyorum. Ortaokuldan, liseden, üniversiteden, üniversite ötesi araştırmalar yapan ve uzaya uzanabileceğiniz engin maviliklerin en son haddinde, gençlerimizin, kardeşlerimizin insanlık adına, ülkemiz adına çalışmalar yürüttüğünü görüyorum."

TEKNOFEST gençliği için de kıymetli bir etkinlik

Etkinliğin çok kıymetli olduğunu dile getiren Bayraktar, tüm dünyadan kongreye katılım sağlandığının altını çizdi.

Bayraktar, "yeni uzay" denilen uzaydaki paradigma dönüşümüne daha yüksek yörüngeler yerine daha yüksek sayıda uydularla ve daha yeni teknolojilerle geliştirilen daha hafif uydularla kabiliyetler kazanmak, dost ve kardeş ülkelerle işbirliği yapabilmek adına etkinliği çok kıymetli bulduğunu söyledi.

TEKNOFEST kuşağı için de etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TEKNOFEST kuşağının bütün bu çalışmalarda karada, denizde, uzayda yaptıklarını insanlık adına tüm çalışmalarda en önemli unsur olarak değerlendiriyorum. Bütün bunlar, buradaki en büyük katma değeri yaratacak, ülkemizi bağımsız ve müreffeh kılacak insanın kendisi, o genç nesil." dedi.

Bakan Kacır ve Bayraktar, basın açıklamasının ardından "Future Space" alanını ziyaret etti, Türk uzay startuplarının çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Kaynak: AA