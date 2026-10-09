Haberler

MEB, COP31'de kurulacak Türkiye İklim Okulu'na 20 Ekim 2026'ya kadar öneri bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB, COP31'de kurulacak Türkiye İklim Okulu'na 20 Ekim 2026'ya kadar öneri bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, COP31 kapsamında Antalya'da kurulacak Türkiye İklim Okulu'nun iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşam için buluşma, öğrenme ve iş birliği platformu olacağını bildirdi. Kurum ve kuruluşlar, okul programına katkı için önerilerini 20 Ekim 2026'ya kadar iletebilecek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, COP31 kapsamında Antalya'da oluşturulacak "Türkiye İklim Okulu"nun iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmaların, iyi uygulamaların ve farklı deneyimlerin paylaşılacağı bir buluşma, öğrenme ve iş birliği platformu olacağını bildirdi. Açıklamada, okulun programına katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluşların etkinlik ve iş birliği önerilerini iletebileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'de oluşturulacak "Türkiye İklim Okulu"na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Klasik bir sergi alanının ötesinde 'yaşayan bir okul' anlayışıyla kurgulanacak alan, ziyaretçilere eğitim ve iklim ilişkisini doğrudan deneyimleme imkanı sunacak.

Konferans süresince iklim eğitimi ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmaların, iyi uygulamaların ve farklı deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılacağı okul; aynı zamanda öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ulusal ve uluslararası temsilciler, uzmanlar ve ziyaretçilerle bir araya getiren bir buluşma, öğrenme ve iş birliği platformu olarak faaliyet gösterecek. Alanda iklim ve çevre farkındalığını geliştirmeye yönelik uygulamalı ve etkileşimli etkinliklere de yer verilecek.

TÜRKİYE İKLİM OKULU İÇİN PAYDAŞLARIN ÖNERİLERİ ALINACAK

Türkiye İklim Okulu'nun programının oluşturulması kapsamında farklı kurum ve kuruluşların katkı ve iş birliği önerileri de alınacak.

Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri, özel öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör kuruluşları ve meslek kuruluşları; programda değerlendirilmek üzere etkinlik, iş birliği ve organizasyonel katkı önerilerini sunabilecek.

Başvurular kapsamında iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama ve projelerin tanıtılmasına, konferans, panel ve söyleşiler düzenlenmesine ve Bakanlık veya diğer paydaşlarla ortak etkinlikler gerçekleştirilmesine ilişkin öneriler 20 Ekim 2026 tarihine kadar iletilebilecek."

Kaynak: ANKA
Bu haber 535 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Sahte MİT'çilerden akılalmaz tezgah! 7 kişiyi dolandırdılar

Sahte MİT'çilerin oyunu bozuldu! 4 ilde büyük operasyon
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Kahreden son! Evinin yanışını izlerken fenalaşıp öldü

Kahreden son! Gördüğü manzaraya dayanamayıp öldü

Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı