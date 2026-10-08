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Ümit Özdağ, Antalya'da ANSİAD'ı ziyaret edip Başkan Ercan Özbek ile görüştü

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Ümit Özdağ, Antalya'da ANSİAD'ı ziyaret edip Başkan Ercan Özbek ile görüştü
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında ANSİAD'ı ziyaret ederek Dernek Başkanı Ercan Özbek ile bir araya geldi. Ziyarete Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri ve Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt da katıldı.

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Ercan Özbek ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret etti.

Özdağ, ziyarette Dernek Başkanı Ercan Özbek ile bir araya geldi. Ziyarete Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan ve Azmi Karamahmutoğlu ile Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt da katıldı.

Kaynak: ANKA
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